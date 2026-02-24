پوتن: دوژمن شکستی هێناوە و پەنا بۆ تیرۆری تاکەکەسی و بەکۆمەڵ دەبات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی رووسیا لە گوتارێکدا بۆ ئەفسەرانی دەزگای ئاسایشی فیدراڵی (FSB) رایگەیاند، دوای ئەوەی "دوژمن" لە شکستپێهێنانی رووسیا لە رووی ستراتیژییەوە سەرکەوتوو نەبوو، ئێستا پەنای بۆ تیرۆر و بەکارهێنانی "پێکهاتەی ئەتۆمی" بردووە. هاوکات پوتن هۆشداری دەدات لە بوونی زانیاری هەواڵگری سەبارەت بە پلانێک بۆ تەقاندنەوەی بۆرییەکانی گواستنەوەی گاز لە بنی دەریای رەشدا.

سێشەممە 24ـی شوباتی 2026، ڤلادیمێر پوتن سەرۆکی رووسیا ئاماژەی بەوە دا کە نەیارەکانیان سڵ لە هیچ ئامرازێک ناکەنەوە بۆ دژایەتیکردنی مۆسکۆ و دوژمن پەنا بۆ تیرۆری تاکەکەسی و بەکۆمەڵ دەبات، چونکە لە گەیاندنی شکستێکی ستراتیژی بە رووسیا سەرکەوتوو نەبوون.

سەبارەت بە هەڕەشە ئەتۆمییەکان، پوتن ئاشکرای کرد: ئەوان دوودڵ نین لە بەکارهێنانی هیچ ئامرازێک. رەنگە لە میدیاکانەوە باسی نیازەکانیان بۆ بەکارهێنانی جۆرێک لە پێکهاتەی ئەتۆمی وەک چەکی ئەتۆمی پیس بڵاو بووبێتەوە، بەڵام ئەوان باش دەزانن کۆتایی ئەم کارە بە چی دەگات.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، پوتن باسی لە مەترسییەکانی سەر ژێرخانی وزەی رووسیا کرد و گوتی: زانیاری هەواڵگریمان پێگەیشتووە کە رەنگە ئەمڕۆ لە میدیاکانیش بڵاو بێتەوە، باس لە ئەگەری تەقینەوە و هێرش دەکرێت بۆ سەر سیستەمەکانی گواستنەوەی گازمان وەک بۆرییەکانی بلو ستریم و تورک ستریم لە بنی دەریای رەشدا.

چوار ساڵ بەسەر جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا تێدەپەڕێت؛ ئەو لەشکرکێشییەی رووسیا کە لە 24ـی شوباتی 2022 بۆ سەر ئۆکرانیا دەستیپێکرد، لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە بە گەورەترین جەنگ و ململانێی ئەوروپا هەژمار دەکرێت.