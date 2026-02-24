عەلی حوسێن: پۆستی سەرۆککۆمار پشکی کوردە و نابێت تاکلایەنە یەکلایی بکرێتەوە

پێش 41 خولەک

بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەی پارتی دیموکراتی کوردستان رایدەگەیەنێت، یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار پێویستی بە سازانی ناوخۆیی کورد هەیە وەک شایستەیەکی دەستووری. هاوکات ئاشکرای دەکات. کە گفتوگۆکانیان لەگەڵ یەکێتی بۆ پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی، بەڵام دۆخی سیاسیی عێراق و ململانێ هەرێمییەکان پرۆسەکەیان دواخستووە.

سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، عەلی حوسێن، بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی پارێزگای سلێمانی، هەڵەبجە و راپەڕینی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا هەڵوێستی حزبەکەی سەبارەت بە پرسە هەنووکەییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان خستە روو.

لە بارەی پرسی سەرۆککۆماری عێراقەوە، عەلی حوسێن جەختی کردەوە کە ئەم پۆستە پەیوەستە بە تەواوی پێکهاتەی کوردەوە، وەک چۆن بە پێی عورفی سیاسی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بۆ پێکهاتەی سوننە و سەرۆکوەزیران بۆ پێکهاتەی شیعە یەکلایی بووەتەوە، پێویستە کوردیش لەنێو خۆیدا لەسەر کاندیدی سەرۆککۆمار رێکبکەوێت.

بەرپرسەکەی پارتی ئاماژەی بەوەش دا: "لای ئێمە کێشە نییە سەرۆککۆمار سەر بە پارتی بێت، یەکێتی بێت، یان کەسایەتییەکی بێلایەن، بەڵکو گرنگ ئەوەیە بە میکانیزمێکی کوردستانی دیاری بکرێت، نەک لایەنێکی سیاسی بە تەنیا بڕیاری لەسەر بدات"، هەروەها رەتی کردەوە هیچ ناکۆکییەکی ناوخۆیی لەنێو پارتیدا هەبێت سەبارەت بەم پۆستە.

سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و پۆستی سەرۆکوەزیران، عەلی حوسێن رایگەیاند کە ئەوان پشتیوانی لە بڕیاری ماڵی شیعە دەکەن.

هاوکاتی گوتیشی: شیعەکان ئیستا نووری مالیکیان دیاریی کردووە، هەر کەسێکی دیکەش کاندید بکەن ئێمە بە هەماهەنگی لەگەڵ کورد و سوننە پشتیوانی لێ دەکەین و هاوکار دەبین".

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، تیشکی خستە سەر پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و روونی کردەوە کە لە دوای هەڵبژاردنەکانەوە، لیژنە هاوبەشەکانی پارتی و یەکێتی چەندین کۆبوونەوەیان ئەنجام داوە و لەسەر شێوازی کارکردن و دابەشکردنی زۆربەی پۆستەکان گەیشتوونەتە رێککەوتن.

عەلی حوسێن هۆکاری دواکەوتنی راگەیاندنی کابینەی نوێی بۆ دۆخی سیاسیی عێراق و ناوچەکە گەڕاندەوە و گوتی: "بەهۆی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و ئەو گرژییە سیاسییەی لە ناوچەکەدا هەیە، بە تایبەت ململانێکانی نێوان ئەمەریکا و ئێران، پرۆسەکە کەمێک دواکەوتووە".

دەشڵێت: پێشبینی دەکرێت بە پێکهێنانی حکوومەتی عێراق و هێوکردنەوەی گرژییەکانی نێوان واشنتن و تاران، چارەسەرکردنی گرفتەکانی هەرێمی کوردستانیش ئاسانتر بێت. هاوکات داواشی کرد هەموو لایەنە کوردستانییەکان بەشدار بن لە حکوومەتی داهاتوودا.