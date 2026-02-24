سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی ویداد ئەرسەلان دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکار و هاوڕێیانی کەسایەتیی ناسراوی شاری هەولێر و وەزیری پێشووتری حکومەتی هەرێمی کوردستان، خوالێخۆشبوو ویداد ئەرسەلان کرد.

دەقی پرسەنامەکەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان:

بۆ کۆچی دوایی کەسایەتیی ناسراوی شاری هەولێر و وەزیری پێشووتری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ویداد ئەرسەلان، پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکار و هاوڕێیانی دەکەم و هاوبەشی خەمیانم.

خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە بنەماڵە و کەسوکاری ببەخشێت.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان