فوئاد حوسێن: چارەکردنی دۆسیەی زیندانییانی داعش پێویستی بە هەوڵی نێودەوڵەتییە

پێش 20 خولەک

وەزیری دەرەوەی عێراق جەختی کردەوە، کە چارەکردن و یەکلاییکردنەوەی دۆسیەی "زیندانییانی داعش"، پێویستی بە یەکخستنی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان هەیە، بە تایبەت کە ژمارەیەکی زۆری زیندانییەکان هەڵگری رەگەزنامەی ئەوروپین.

سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، فوئاد حوسێن لە نووسینگەی خۆی پێشوازیی کرد لە "جێزا ئەندریاس ڤۆن گایەر"، وەزیری دەوڵەتی ئەڵمانیا و شاندی یاوەری.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە دیدارەکەدا جەخت لە پتەویی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و بەهێزکردنی هاریکاریی هاوبەش کرایەوە، بە تایبەت لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. هەروەها دۆسیەی چەکدارانی رێکخراوی داعش و هەوڵەکانی حکوومەت بۆ گواستنەوەیان لە سووریاوە بۆ عێراق تاوتوێ کرا. وەزیرەکەی دەوڵەتی ئەڵمانیا ئامادەیی وڵاتەکەی نیشان دا بۆ پێشکەشکردنی پشتیوانیی هونەری بە عێراق لەم رووەوە.

فوئاد حوسێن ئاماژەی بەوە دا، کە "چارەکردنی ئەم پرسە پێویستی بە یەکخستنی هەوڵە نێودەوڵەتییەکانەوە هەیە، بەو پێیەی ژمارەیەکی زۆر لە تیرۆریستان هەڵگری رەگەزنامەی وڵاتانی ئەوروپان"، هاوکات تیشکی خستە سەر ئەو بارگرانییە داراییەی کە بەهۆی ئەم دۆسیەیەوە دروست بووە.

لەلایەن خۆیەوە، گایەر باسی لە بابەتی "رێککەوتنی نیازپاکی" کرد کە بڕیارە لەگەڵ وەزارەتی بەرگریی عێراق واژۆ بکرێت بۆ رێکخستنی کاری هێزەکانی ئەڵمانیا لە عێراق و، هیوای خواست بەم نزیکانە واژۆ بکرێت. جەختیشی کردەوە لە بەردەوامیی هێزەکانی ئەڵمانیا لە چوارچێوەی ئەرکەکانی پەیمانی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ).

هەر لە دیدارەکەدا گفتوگۆ کرا لەسەر دۆخی ناوچەکە، لەوانە دانوستانەکانی ئەمریکا و ئێران و کاریگەرییەکانی لەسەر ئاسایش و ئابووریی ناوچەکە.

هەروەها گفتوگۆ کرا لەسەر پێشهاتەکانی پرۆسەی سیاسی لە سووریا و پەیوەندییەکانی نێوان دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیموکرات.