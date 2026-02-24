ئێران: جەنگ قومارێکی راستەقینەیە و ئەگەر هەڵگیرسا کۆنترۆڵ ناکرێت

پێش کاتژمێرێک

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی، لە لێدوانێکدا بۆ میدیای ئەمەریکی، هۆشداری دەدات کە هەر جەنگێک لە ناوچەکەدا هەڵبگیرسێت، کۆنترۆڵکردنی ئەستەم دەبێت و وەک "قومارێکی راستەقینە" وەسفی دەکات. ناوبراو جەخت دەکاتەوە کە باشترە ئەمریکا لە بری ناردنی کەشتیی جەنگی، سەرنجی لەسەر رێگەی دیپلۆماسی بێت، هاوکات رەتی دەکاتەوە لە دانوستانەکانی جنێڤدا باس لە هیچ پرسێک بکرێت جگە لە دۆسیەی ئەتۆمی.

سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، مەجید تەخترەوانچی، جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ رادیۆی (NPR)ـی ئەمریکی، گرنگترین دیدگا و هەڵوێستەکانی تارانی سەبارەت بە دۆخی ناوچەکە، دانوستانە ئەتۆمییەکان و پەیوەندییەکان لەگەڵ واشنتن خستە روو.

رەوانچی لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە ئەگەری رووبەڕووبوونەوەی سەربازی، جەختی کردەوە، کە جەنگ بژاردەیەکی ژیرانە نییە و هیوادارر تووشی دۆخێکی وا نەبن

دەشڵێت: "ئەگەر جەنگ هەڵبگیرسێت، کۆنترۆڵکردنی ئاسان نابێت، چۆن دەکرێت جەنگ بە یەک گورز کۆتایی پێ بهێنرێت؟ بۆیە ئەمە قومارێکی راستەقینەیە بە لای ئێمەوە".

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا، کە باشترە هەمووان سەرنج بخەنە سەر بژاردەی دیپلۆماسی، چونکە لە بەرژەوەندیی گشتییە.

گوتیشی: "هیچ چارەسەرێکی سەربازی بۆ پرسی ئەتۆمیی ئێران بوونی نییە، بۆیە لە بری شەڕخخوازی و ناردنی هێز و کەشتیی سەربازی بۆ ناوچەکەمان، باشترە روو لە دیپلۆماسی بکرێت".

سەبارەت بە دانوستانە چاوەڕوانکراوەکانی جنێڤ لەگەڵ ئەمریکا، رەوانچی روونی کردەوە، کە گفتوگۆکان لە هەمان چوارچێوەی هەفتەی رابردووی مەسقەت و جنێڤ دەبن و هیچ گۆڕانکارییەک رووی نەداوە.

گوتیشی: "بە شێوەیەکی ئاسایی کارەکان بە دانوستانی ناڕاستەوخۆ لە رێگەی وەزیری دەرەوەی عوممانەوە دەست پێدەکەین. جاری پێشوو رافایل گرۆسیش ئامادە بوو. دواتر دەرفەتێک رەخسا بۆ تەوقەکردن و دیدارێکی راستەوخۆی چەند خولەکی، هیوادارین لەم گەڕەشدا بە دڵسۆزی و نیازپاکی دەست پێبکەین".

جەختیشی کردەوە، کە تاکە تەوەرەی دانوستانەکان "پرسی ئەتۆمییە" و هیچ باسێک لەسەر مووشەکی بالیستی یان پرسە هەرێمییەکان ناکرێت.

سەبارەت بە هەڕەشەکانی ئەمریکا و بڵاوکردنەوەی هێز لە ناوچەکە، جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، هەرچەندە ئەوان ئاشتییان پێ باشترە، بەڵام لە ئەگەری هەر دەستدرێژییەکدا بێدەنگ نابن.

رەوانچی گوتی: "ئەگەر ئەمریکا هێرش بکاتە سەر ئێران، چۆن چاوەڕوان دەکەن ئێمە بێدەنگ بین؟ ئێمە ناچار دەبین وەڵاممان هەبێت بۆ ئامانجەکانی ئەمەریکا لە ناوچەکە. بەڵام دڵنیایی دەدەین کە پەیوەندیمان لەگەڵ دراوسێکانمان (وەک سعودییە و ئیمارات) زۆر باشە و ئەوان ناکەینە ئامانج، بەڵکو مەبەستمان وەڵامدانەوەی سەرچاوەی دەستدرێژییەکەیە".