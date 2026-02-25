کەشناسی عێراق: شەپۆلێکی بەفر و باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش 48 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 25ـی شوباتی 2026، دەستەی کەشناسی عێراق پێشبینییەکانی کەشوهەوای رۆژانی داهاتووی وڵاتەکەی بڵاوکردەوە و پێشبینی باران و بەفر و دابەزینی پلەکانی گەرما دەکات.

دەستەی کەشناسیی عێراق پێشبینی دەکات کەشی سبەی پێنجشەممە، 26-2-2026، ئاسمان ساماڵ و هەور بێت، لەگەڵ نمەباران لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان، هەورەها لە چیاکانیش بەفر دەبێت، پلەکانی گەرماش بە گشتی کەمێک بەرز دەبنەوە.

لە راگەیەندراوەکەی دەستەی کەشناسیی عێراقدا هاتووە، بەرزترین پلەکانی گەرما بۆ سبەی پێنجشەممە، بەم شێوەیە دەبێت، دهۆک 14، هەولێر 17، سلێمانی 18، نەینەوا 19، کەرکووک 20، سەلاحەدین و ئەنبار 23، دیالە و واست 24، بەغدا، میسان و موسەننا 25، نەجەف، کەربەلا، بابیلۆن، دیوانیە و بەسرە 26، زیقار 27.

کەشناسیی عێراق ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی رۆژی هەینی لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشوور نیمچە هەور بێت، هەروەها لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ئاسمان نیمچە هەور بۆ هەوری تەواو دەبێت و لە هەندێک ناوچەش بارانە، بەڵام لە چیاکان بەفردەبارێت، هەروەها پلەکانی گەرماش لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باکوور چەند پلەیەک نزم دەبنەوە بەڵام لە ناوچەکانی باشوور کەمێک بەرزدەبنەوە.

راشیگەیاند، کەشی پێشبینیکراوی رۆژی شەممەی داهاتوو، ئاسمان لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشوور نیمچە هەور دەبێت، بەڵام لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باران و لە چیاکانیش بەفر دەبێت و پلەکانی گەرما بە گشتی نزمدەبنەوە.