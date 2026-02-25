پێش 21 خولەک

هەوڵی گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچە كوردستانییەكان ناڕەزایەتی لێكەوتووەتەوە؛ ئەمڕۆ لە خانەقین مانگرتنی گشتییە و دوكان و بازاڕەكان داخراون.

هەرێم جاف نێردراوی کوردستان24 لە خانەقین رایگەیاند، دانیشتووانی خانەقین و لایەنە سیاسییەکان و چالاکوانان، بە یەک دەنگ بڕیارەکانی ئەنجوومەنی پارێزگای دیالە و وەزارەتی پلاندانانی عێراق بۆ دابڕاندنی شارەدێکانی (جەبارە، قەرەتەپە، گوڵاڵە و سەعدییە) لە خانەقین رەت دەکەنەوە.

هەروەها ئەم بڕیار و هەنگاوەی حکوومەتی فیدراڵ وەک هەوڵێک بۆ بچووککردنەوە و لاوازکردنی پێگەی خانەقین دەزانن.

ئەمیر خانەقینی، چالاکوان، بە کوردستان24ـی راگەیاند "فەرمانبەران و مامۆستایان بایكۆتی دەوامیان كردووە. ئێمە داوای جێبەجێکردنی ماددەی 140 دەکەین و رێگە نادەین خانەقین پەراوێز بخرێت؛ ئێستا شارەکەمان هیچ ناحیەیەکی بەسەرەوە نەماوە و مەترسی هەیە لە شارۆچکەوە بکرێتە شارەدێ و ئەمڕۆ وەک کاردانەوەیەک، مانگرتنی گشتی لە قوتابخانە، فەرمانگە حكوومییەكان و بازاڕەکانی شارەکە راگەیەنرا.

لای خۆیەوە راژان، چالاکوانێکی دیکەی ناوچەکە ئاماژەی بەوە کرد، ئامانجی ئەم بڕیارانە تەنیا بێهێزکردنی دەنگی کورد و لەناوبردنی کولتووری ناوچەکەیە. هۆشداریشی دا کە ئەگەر بڕیارەکان هەڵنەوەشێنرێنەوە، لە رۆژانی داهاتوو رێگەکان دادەخەن و خۆپیشاندانی فراوانتر ئەنجام دەدەن.

دوای رووداوەکانی 16ـی ئۆکتۆبەری 2017، بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی، نزیكەی 40 گوندی كوردنشین لە سنوورەکە چۆڵکران. لە نوێترین هەنگاویشدا، ئەنجوومەنی پارێزگای دیالە شارەدێی قەرەتەپەی کردووەتە شارۆچکە و شارۆچکەی جەبارەشی خستووەتە سەر، ئەمەش بە مەبەستی دابڕاندنیانە لە خانەقین.