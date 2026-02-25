ئەمریکا هۆشدارییەکی توند دەداتە ئۆکرانیا

پێش 3 کاتژمێر

باڵیۆزی ئۆکرانیا لە واشنتن، ئاشکرای کرد، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ هۆشدارییەکی نائاسایییان داوەتە کیێڤ و تیایدا داوایان کردووە خۆیان لەو هێرشانە بپارێزن کە زیان بە بەرژەوەندییە ئابوورییەکانی ئەمریکا دەگەیەنن.

چوارشەممە 25ـی شوباتی 2026، ئۆلگا ستیفانیشینا، باڵیۆزی ئۆکرانیا لە واشنتن رایگەیاند، واشنتن بە فەرمی هۆشداری داوەتە کیێڤ کە هێرشەکانیان بۆ سەر بەندەری "نۆڤۆرۆسیسک"ی رووسیا لە تشرینی دووەمی رابردوودا، زیانی بە وەبەرهێنانەکانی ئەمریکا لە کازاخستان گەیاندووە، ئاماژەی بەوەش کردووە، یاداشتێکی دیپلۆماسی لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە پێگەیشتووە کە داوای لێکردوون لە هێرشکردنە سەر "بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا" دوور بکەونەوە.

حکوومەتی کیێڤ لە تشرینی دووەمی 2025 هێرشی کردە سەر بەندەری نۆڤۆرۆسیسکی رووسیا، ئەمەش زیانی بە بۆرییەکی دەریایی گەیاند کە نەوتی کازاخستانی دەگواستەوە، کاریگەری نەرێنی لەسەر کۆمپانیای "شیفرۆن"ی ئەمریکی لە کەناڵی دەریای قەزوین دروست کرد.

باڵیۆزەکەی ئۆکرانیا، جەختی کردووەتەوە، ئەمریکا داوای لە کیێڤ نەکردووە دەستبەرداری هێرشکردنە سەر ژێرخانی سەربازی و وزەی رووسیا بێت، بەڵکو گوتویەتی: "بابەتەکە پەیوەندی بە زیانگەیاندن بە بەرژەوەندییە ئابوورییەکانی ئەمریکاوە هەبووە، ئێمەش یاداشتەکەمان لەبەرچاو گرتووە."

بە گوێرەی راپۆرتێکی ئاژانسی "CNN"، ئەم هەنگاوە نائاساییە لە دەرکردنی یاداشتی ناڕەزایەتی، گوزارشت لە کارە لە پێشینەکانی ئیدارەی ئەمریکا دەکات، هاوکات دوای بڕیارەکەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دێت بۆ راگرتنی هاوکارییە سەربازییەکان بۆ کیێڤ لە ساڵی رابردوودا.