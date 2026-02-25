ئەمڕۆ ئەنجوومەنی وەزیران کۆدەبێتەوە و سێ بڕگە تاوتوێ دەکات

پێش دوو کاتژمێر

فەرمانگەی میدیا و زانیاری بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 25ى شوباتی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیران و ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیران، کۆدەبێتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا سێ بڕگەى سەرەکی گفتوگۆ دەکرێن:

- لە بڕگەى یەکەمدا، بەدواداچوونی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ دواهەڵوێستی بارودۆخی دارایی هەرێم و خەرجکردنی مووچەی مووچەخۆران و بەدواداچوونی دەرئەنجامی کۆبوونەوەی تیمی هاوبەشی هەردوو چاودێریی دارایی فیدراڵی و هەرێم لەبارەی پابەندیی دارایی هەردوو حکوومەتی فیدراڵی و هەرێم لە بەرامبەر یەکتر گفتوگۆ دەکرێت.

- لە بڕگەی دووەمدا، هەنگاوەکانی ئەم دواییە سەبارەت بە کەوتنەبواری جێبەجێکردنی چاکسازییەکانی وەزارەتی پێشمەرگە و ڕێکخستنەوەی سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگە لەناو وەزارەتی پێشمەرگە تاووتوێ دەکرێ.

- لە بڕگەى سێیەمدا، گفتوگۆ دەکرێت لەسەر پێشنیاری وەزارەتی ناوخۆ، تایبەت بە درێژکردنەوەی ماوەی کارکردن بە بڕیاری پێشووی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە (282) لە ڕێکەوتی 18ی حوزەیرانی 2025، تایبەت بە لێخۆشبوونی سزاکانی سەرپێچیی هاتوچۆ بە ڕێژەی (20%) بۆ شەش مانگی دیکە تاکوو 30ی حوزەیرانی 2026.