دڵشاد حەساری: هەوڵێکی مەترسیدار بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکان لە ئارادایە

پێش کاتژمێرێک

سکرتێری کۆمیتەی کەرکووکی حزبی شیوعی کوردستان، بۆ کوردستان24، رایگەیاند، چڕبوونەوەی هەوڵەکان بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لە لایەن حکوومەتی عێراقەوە بەردەوامە، جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە لایەنە کوردییەکان لە بەرانبەر ئەو هەوڵانە یەکهەڵوێست بن.

چوارشەممە 25ـی شوباتی 2026، دڵشاد حەساری، سکرتێری کۆمیتەی کەرکووکی حزبی شیوعی کوردستان، بۆ کوردستان24، رایگەیاند، ئەقڵیەتێکی شۆڤێنی لە بەغدا هێشتا بەردەوامە لەسەر سیاسەتی تەعریب و دابڕینی ناوچە کوردستانییەکان، یەکێک لەو مەترسییانەی کە ئاماژەی پێدا، پێشنیازی کردنی "حەویجە"یە وەک پارێزگایەکی سەربەخۆ، بە گوتەی دڵشاد حەساری "ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی دابڕینی زەوییەکی زۆری کورد و گۆڕینی زیاتری دیمۆگرافیای ناوچەکە، کە ئەمەش پێشێلکارییەکی روونی دەستوور و ماددەی 140ـە."

سکرتێری کۆمیتەی کەرکووکی حزبی شیوعی، رەخنەی توندی لە لایەنە سیاسییەکانی کوردستان گرت، ڕایگەیاند،"بەداخەوە لایەنە سیاسییەکان ئەوەندەی خەریکی ململانێ و گفتوگۆن لەسەر پۆست و دەسەڵات، نیو ئەوەندە خەمی خاک و ئەو مەترسییانەیان نییە کە لەسەر ناوچە دابڕێنراوەکانە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، حەساری پشتیوانی خۆی بۆ مانگرتن و ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی خانەقین دەربڕی و داوای کرد ئەم ناڕەزایەتییانە سەرتاسەری بکرێن، گوتیشی: "پێویستە لایەنە کوردییەکان کۆبوونەوەیەکی بەپەلە بکەن و هەڵوێستێکی نیشتمانیی روون بنوێنن، تەنانەت دەبێت پەرلەمانتارە کوردەکان لە بەغدا مان بگرن بۆ ئەوەی رێگری لەم پێشێلکارییانە بکرێت."

لە کۆتاییدا جەختی کردەوە، دۆخی ناوچە کوردستانییەکان لەبەردەم مەترسییەکی گەورەدایە و ئەگەر کورد بە یەکدەنگی رووبەڕووی ئەم پلانانە نەبێتەوە، لە داهاتوودا زیانی گەورەتر بەر خەڵک و خاکی ئەو ناوچانە دەکەوێت.