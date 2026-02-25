ئەردۆغان: لە تورکیا قۆناخێکی نوێ دەست پێدەکات

پێش 51 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 25ـی شوباتی 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، دەسپێکردنی وەرچەرخانێکی سیاسی نوێی لە وڵاتەکەیدا راگەیاند و جەختی لەسەر بەردەوامیی پرۆسەی ئاشتی کردەوە.

لە گوتارێکدا سەبارەت بە هەنگاوەکانی داهاتوو، ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد، "راپۆرتی کۆمیسیۆنی ئاشتی لە پەرلەمانی تورکیا" دەبێتە بنەما و نەخشەرێگای سەرەکی بۆ بەڕێوەچوونی ئەم قۆناخە. ناوبراو داوای لە سەرجەم لایەنە سیاسییەکان کرد، بە گیانێکی بەرپرسیارانەوە پشتیوانی لە ناوەڕۆکی راپۆرتەکەی کۆمیسیۆن بکەن بۆ سەرخستنی پڕۆژەکە.

سەرۆککۆماری تورکیا لە کۆتایی گوتارەکەیدا تیشکی خستە سەر رەهەندە کۆمەڵایەتییەکەی پرۆسەکە و رایگەیاند: "باوەڕی تەواومان بە بنەمای برایەتی لەنێوان پێکهاتەکاندا هەیە،" ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ بەهێزکردنی یەکڕیزیی ناوخۆیی و کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکان. هەروەها گوتیشی: "ئامانجمان تورکیایەکی بێ تیرۆرە."