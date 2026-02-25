لە ئەنبار بەهۆی رووداوی هاتوچۆ 13 کەس گیانیان لەدەستدا

پێش 3 کاتژمێر

لە پارێزگای ئەنبار بەهۆی رووداوی هاتوچۆ، 13 کەس گیانیان لەدەستدا و هەشت کەسیان سەربازی سوپای عێراقن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 25ـی شوباتی 2026، عومەر حیکمەت محەممەدی، بەڕێوەبەری ناحیەی سەقڵاوییە بە کوردستان24 رایگەیاند؛ بەیانی ئەمڕۆ لە رووداوێکی سەختی هاتوچۆدا لە رێگەی خێرانی نێوان فەلوجە - روومادی، 13 کەس گیانیان لەدەستداوە و ژمارەیەکی دیکەش برینداربوون.

گوتیشی: "رووداوەکە لە نزیک ناحیەی سەقڵاوییە بووە."

لەلایەکی دیکەوە وەزارەتی بەرگریی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە رووداوێکی هاتوچۆدا لە پارێزگای ئەنباردا هەشت سەربازییان کە لە سریەی کۆماندۆی لیوای 27ـی فیرقەی حەوتەم بوون، گیانیان لەدەستداوە.

لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی بەرگری دا هاتووە، بەدواداچوون بۆ هۆکار و وردەکارییەکانی رووداوەکە لەلایەن لایەنە تایبەتمەندەکانەوە دەکرێت بەمەبەستی گرتنەبەری رێکارە پێویستەکان.

بە گوێرەی ئەو گرتە ڤیدیۆیانەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکراونەتەوە، دەرکەوتووە بەهۆی سەختی رووداوەکە ئۆتۆمبێلەکان گڕیان گرتووە و ژمارەیەک لە کارمەندانی هێزە ئەمنییەکانیش هەوڵی رزگارکردنی قوربانییەکان و گەیاندنیان بە نەخۆشخانە دەدەن.