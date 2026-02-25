وەزارەتی دادی عێراق: ئەو داعشانەی سزای لەسێدارەدانیان بۆ دەرچووە رادەستی وڵاتەکانیان ناکرێنەوە

پێش 21 خولەک

وەزارەتی دادی عێراق رایدەگەیەنێت، لێکۆڵینەوەکان لەگەڵ ئەو چەکدارانەی داعش بەردەوامە کە لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ عێراق، کە ژمارەیان زیاتر لە پێنج هەزار زیندانییە، ئاماژە بەوەش دەکات، دادگاییکردنی زیندانییە بیانییەکان بەپێی یاسای عێراقی دەبێت و ئەوانەی سزای لەسێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە، بەدەر دەکرێن لە رادەستکردنەوەیان بە وڵاتەکانیان.

ئەحمەد لعێبی، گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی راگەیاند، "سەبارەت بە زیندانییە تورکەکانی داعش، بەپێی یاسای عێراقی دادگایی دەکرێن، لیژنەیەکی هاوبەش لە هەواڵگریی وەزارەتی ناوخۆ، دەزگای ئاسایشی نیشتمانی و دەزگای هەواڵگریی نیشتمانی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکەن، دواتریش لەلایەن ئەنجوومەنی باڵای دادوەرییەوە سزایان بەسەردا دەسەپێنرێت."

ئەحمەد لعێبی گوتیشی: رۆڵی وەزارەتی داد دوای دەرچوونی بڕیارەکان لەلایەن ئەنجوومەنی باڵای دادوەرییەوە دەستپێدەکات بە گواستنەوەی سزادراوان و هێشتنەوەیان لە زیندانەکانی عێراقدا، گوتیشی، "لە ئێستا زیندانییەکان بەپێی فەرمانی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری لە زیندانەکانی سەر بە وەزارەتی داد راگیراون."

ئاماژەی بەوەش دا، "لە نەوەدەکانی سەدەی رابردوودا رێککەوتنێک لە نێوان عێراق و تورکیا واژۆ کراوە، لەسەر بنەمای ئەم رێککەوتنەش دەکرێت سەرجەم سزادراوە تورکەکان، جگە لەوانەی سزای لەسێدارەدانیان هەیە، رادەستی تورکیا بکرێنەوە."

گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق جەختیشیکردەوە، سزای لەسێدارەدان لە ناوخۆی عێراق جێبەجێ دەکرێت، بەڵام سزاکانی دیکە بەپێی یاداشتەکانی لێکتێگەیشتن و رێککەوتننامەکان لەگەڵ تورکیا واژۆ کراون، ئەو زیندانییانە دەگوازرێنەوە بۆ تورکیا تاوەکو ماوەی سزاکەیان لەوێ تەواو بکەن.

لعێبی باسی لەوەش کرد، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری دەسەڵاتی سەپاندنی سزای بەسەر هەر تاوانبارێکدا هەیە کە لە ناوەوە یان دەرەوەی عێراق تاوانی ئەنجام دابێت، رادەستکردنەوەشیان بە وڵاتەکانیان تەنیا دوای دەرچوونی سزای دادوەری دەبێت، ئاشکراشی کرد، "سەرجەم ئەو زیندانییانەی لە ناو سووریا بوون گواستراونەتەوە بۆ عێراق، ژمارەیان گەیشتووەتە 5704 زیندانی و تاوەکو ئێستاش لێکۆڵینەوەکان لەگەڵیاندا بەردەوامن."