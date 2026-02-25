فەهمی بورهان: بڕیاری بە قەزاکردنی گوڵاڵە بەشێکە لە پلانی تەعریب و پێشێلکردنی دەستوورە

پێش 14 خولەک

سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، نیگەرانیی خۆی لە بەرانبەر بڕیاری گۆڕینی پێگەی کارگێڕیی شارەدێی گوڵاڵە و قەرەتەپە بۆ قەزا دەربڕی و رایگەیاند، ئەم هەنگاوە تەنها گۆڕانکارییەکی ئیداری نییە، بەڵکو "پلانێکی سیاسیی مەترسیدارە" بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچەکە.

چوارشەممە 25ـی شوباتی 2026، فەهمی بورهان سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، تایبەت بۆ کوردستان24 گوتی" ئەوان وەک دەستە، نە حکوومەتی هەرێم و نوێنەرانی کورد لە بەغدا، پێشوەختە ئاگاداری ئەم بڕیارە نەبوون، گوتیشی: "ئەم بڕیارانە لە دەرەوەی چوارچێوەی پلانی گەشەپێدانی شار و ئاوەدانکردنەوەن، بەڵکو زیاتر لە چوارچێوەی پیلانگێڕییەکی سیاسی بۆ سڕینەوەی ناسنامەی کوردستانیی ئەو ناوچانە دەبینرێن."

سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکان جەختی لەوە کردەوە، ئەم بڕیارە پێشێلکارییەکی روونی ماددەی 140ـی دەستووری عێراقە، ئاماژەی بەوەشکرد، بەگوێرەی دەستوور دەبێت سەرەتا دۆخی ئەو ناوچانە ئاسایی بکرێتەوە و دواتر هەر گۆڕانکارییەکی کارگێڕی بە هەماهەنگی و رەزامەندی نێوان هەولێر و بەغدا بێت، نەک بە شێوەیەکی تاکیانە لەلایەن پارێزگای دیالە یان حکوومەتی فیدراڵەوە.

هاوکات فەهمی بورهان هۆشداریی دا لەوەی کە ئەم هەنگاوە رەنگە سەرەتایەک بێت بۆ بچووککردنەوەی قەزای خانەقین و دابڕینی ناحیەکانی لێی، ئاشکراشی کرد لە ئەنجوومەنی پارێزگای دیالە، لە کۆی 15 ئەندام، 9 ئەندامیان دژی ئەم بڕیارە بوون، کەچی هێشتا بڕیارەکە جێبەجێ دەکرێت، ئەمەش نیشانەی نەبوونی نیەتێکی پاکە لە بەغدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان.

سەبارەت بە رێکارەکانی رووبەڕووبوونەوەی ئەم بڕیارە، فەهمی بورهان رایگەیاند:

1- ڕێکاری یاسایی: دوای وەرگرتنی رەزامەندی ئەنجوومەنی وەزیران، وەک حکوومەتی هەرێم تانەی یاسایی لەو بڕیارە دەگرن.

2- یەکهەڵوێستی سیاسی: بڕیارە هەموو حزبە کوردستانییەکانی ناوچەکە لە هەولێر کۆببنەوە بۆ ئەوەی رایەکی یەکگرتووی نیشتمانی بەرانبەر ئەم مەترسییانە بخەنە ڕوو.

3- پشتیوانی ناڕەزایەتییەکان: پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ مانگرتن و خۆپیشاندانە مەدەنییەکانی خەڵکی خانەقین و دەوروبەری دەربڕی و وەک مافێکی دەستووری و نەتەوەیی وەسفی کردن.

لە کۆتاییدا فەهمی بورهان جەختی کردەوە کە کورد بە هیچ شێوەیەک قبوڵی ناکات دەستکاری ناسنامەی کارگێڕی و دیمۆگرافیای ناوچە کوردستانییەکان بکرێت و پێویستە لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان لە بەغدا فشارەکانیان چڕتر بکەنەوە.