مستەفا قەرەسو: تورکیا هەنگاوی جددی بۆ پرۆسەی ئاشتی نەناوە

پێش دوو کاتژمێر

کەجەکە رایگەیاندووە، دوای ساڵێک تێپەربوون بەسەر بانگەوازی ئاشتی ئۆجەلان، بەڵام تورکیا هیچ هەنگاوێکی جددی بۆ پرۆسەکە نەناوە

مستەفا قەرەسو، ئەندامی کۆنسەی کەجەکە لە چاوپێکەوتنێکی میدیاییدا بە وەبیرهێنانەوەی ئەوەی دوای "بانگەوازی ئاشتی و کۆمەڵگەیەکی دیموکراسی" عەبدوڵڵا ئۆجەلان کە لە 27ی شوباتی 2025دا راگەیەندرا، پەکەکە هەڵوەشایەوە و خەباتی چەکداری وەستاند، بەڵام سەرەڕای ئەم پێشهاتە گرنگانە دەوڵەت هەنگاوی پێویست و جددی نەناوە بۆ پرۆسەکە.

قەرەسو گوتیشی، بۆ ئەوەی پرۆسەکە بەرەو پێشەوە بچێت پێویستە رێگە بدرێت عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە ئازادانە کار بۆ پرۆسەکە بکات، کە بتوانێت پەیوەندی راستەوخۆ لەگەڵ خەڵک و لایەنە سیاسییەکان و کۆمەڵگادا ببەستێت.

هەروەها ئاماژە بەوە دەکات، ئەو راپۆرتەی کۆمیسیۆنی پەرلەمان کە لەسەر پرسی کورد ئامادەی کردووە کەم وکوری زۆری تێدایە، بەکارهێنانی دەستەواژەی "تیرۆر" لەبری "پرسی کورد" نادروستە و پێویستە بە روونی ناوی پرسەکە بخرێتەڕوو.

باس لەوەش دەکات، بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیەش وەک پرۆسەکانی رابردووی ئاشتی بێ ئەنجام نەبێت، پێویستە دەسەڵات هەنگاوی روونتر و یەکلاکەرەوەتر لە رووی یاساییەوە بنێت، داواش دەکات بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا جێبەجێ بکرێت و دانانی قەیوومەکان کۆتایی بێت و پێویستە رێگە بۆ سیاسەتی دیموکراسی بکرێتەوە و گەرەنتی ئەوە بکرێت ئەو ئەندامانەی پەکەکە چەک دادەنێن لە کاتی گەڕانەوەیان بۆ تورکیا بتوانن خەباتی سیاسەتی دیموکراسی ئەنجام بدەن.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا:

26ی تشرینی دووەمی 2024، دەستپێشخەری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە بۆ ئاشتی.

28ی کانوونی یەکەمی 2024، دیداری پەروین بوڵدان و سرى سوورەیا ئۆندەر، شاندی دەم پارتی و عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمراڵی.

پەیامی ئۆجەلان "بەهێزکردنی برایەتیی تورک - کورد نەک هەر بەرپرسیارێتییەکی مێژویییە، بەڵکو پرسێکی گرنگ و بەپەلەی چارەنوسسازە بۆ کۆی گەلان. بۆ بەهێزکردنی ئەو پرۆسەیە، گرنگە هەموو بازنە سیاسییەکان لە تورکیا لەسەروی حیساباتی تەسک و کورت مەودا بیربکەنەوە، دەستپێشخەریی بکەن و بونیادنەرانە هەنگاو بنێن و ئەرێنییانە بەشداریی بکەن."

1ی ئاداری 2025 راگەیاندنی ئاگربەست و رەخساندنی زەمینەی گفتوگۆ.

5-7ی ئایاری 2025، بەڕێوەچوونی کۆنگرەی 12ی پەکەکە

بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوەی رێکخراوەیی و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری.

11ی تەممووزی 2025، سووتاندنی چەک لەلایەن گرووپێکی 30 کەسی بە سەرۆکایەتیی بەسێ هۆزات، هاوسەرۆکی کەجەکە، لە رێوڕەسمێکدا لە بەردەم ئەشکەوتی جاسەنە لە سنووری شارۆچکەی دوکان – سلێمانی.