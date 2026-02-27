هەڵاوسان لە ئێران ریکۆرد دەشکێنێت؛ نرخی خۆراک 110% بەرزبووەتەوە

پێش کاتژمێرێک

بانکی ناوەندیی ئێران ئاشکرای کرد، رێژەی هەڵاوسان لەو وڵاتە گەیشتووەتە 62.2%، هاوکات ناوەندی ئاماری ئێرانیش دەڵێت، بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک گەیشتووەتە 110% و بەهای تومەنیش بەرانبەر دۆلار نزمترین ئاستی تۆمار کردووە.

بانکی ناوەندیی ئێران لە نوێترین راپۆرتی مانگانەیدا رایگەیاند، رێژەی هەڵاوسان لە دووەم مانگی زستانی ئەمساڵدا، بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی رابردوو 62.2% بووە. بانکەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، رێژەی هەڵاوسانی 12 مانگی رابردوو گەیشتووەتە 46.3% و هەڵاوسانی مانگانەش بەراورد بە مانگێک پێشتر بە رێژەی 8.4% زیادی کردووە.

هاوکات، ناوەندی ئاماری ئێران ئاماری جیاوازتری بڵاوکردووەتەوە و رێژەی هەڵاوسانی بە 68.1% و هەڵاوسانی خۆراکی بە 110% راگەیاندووە. ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەو دامەزراوەیە مانگی رابردوو رێژەی هەڵاوسانی بە 60% و هەڵاوسانی خۆراکی بە 90% تۆمار کردبوو.

شارەزایانی ئابووری پێیان وایە، سزاکانی ئەمریکا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگ، دۆخی نالەباری ئابووری و پاشەکشەی بەرهەمهێنان لە ناوخۆی وڵات، هۆکاری سەرەکیی بەرزبوونەوەی خێرای رێژەی هەڵاوسانن.

هاوشانی بەرزبوونەوەی هەڵاوسان، بەهای تومەنی ئێرانیش دابەزینی مێژوویی بەخۆیەوە بینیوە و نرخی هەر دۆلارێکی ئەمریکی گەیشتووەتە نزیکەی 166,000 تومەن.

خراپیی دۆخی ئابووری کاریگەرییەکی توندی کردووەتە سەر ژیانی رۆژانەی خەڵک. هاووڵاتییەکی ئێرانی لەو بارەیەوە دەڵێت: "دۆخی ئابووری بۆ چینێکی دیاریکراوی خەڵک زۆر قورس بووە، بەتایبەت ئەوانەی داهاتیان کەمە و مووچەیان جێگیرە، بەهۆی بەرزبوونەوەی بەردەوامی نرخەکانەوە زیانی زۆریان پێدەگات."