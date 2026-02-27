چوارچێوەی هەماهەنگی هەفتەی داهاتوو چارەنووسی مالیكی یەكلا دەكاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە ناوەڕاستی هەفتەی داهاتووە لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران و کاندیدی سەرۆککۆمار کۆببنەوە، هاوکات چارەنووسی نووری مالیکی وەک کاندیدی هاوپەیمانێتییەکە تاوتوێ بکەنەوە.

عەلی دیفاعی، گوتەبێژی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند: چوارچێوەی هەماهەنگی رۆژی دووشەممە کۆ بێتەوە، گفتوگۆ لەبارەی پرسی سەرۆککۆمار و کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران بکات. ئاماژەی بەوەش کرد، لە کۆبوونەوەکەدا چارەنووسی نووری مالیكی، کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار یەکلا دەکرێنەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24؛ کۆبوونەوە دووقۆڵی و سێ قۆڵییەکان لەنێوان سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکانیکاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران بەردەوامن. ئێوارەی دوێنێش کۆبوونەوەیەکی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ دیاریکردنی تەوەری کۆبوونەوەی داهاتوو ئەنجامدراوە کە 3 تەوەری سەرەکی لەخۆ دەگرێت: پرسی سەرۆککۆمار، چارەنووسی نووری مالیكی و دیاریکردنی کاندیدی دیکە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران.

نووری مالیكی تا ئێستا تاکە کاندیدی فەرمیی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بەڵام بەهۆی ڤیتۆی ئەمریکا و ناڕەزایەتیی ناوخۆیی بەشێک لە سەرکردەکان، تا ئێستا نەتوانراوە بڕیاری کۆتایی لەبارەی کاندیدکردنی بدرێت.

لەلایەکی دیکەوە، حەیدەر بەرزنجی، سەرۆکی ناوەندی نارام سین بۆ دیالۆگ، لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ی کوردستان24 رایگەیاند: پێویستە چوارچێوەی هەماهەنگی تاوتوێی زیاتر لەسەر کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بکات تا دەرفەتێک بمێنێت کاندیدەکە بگۆڕێت، چونکە ئەگەر دانوستانی ئەمریکا و ئێران سەرنەگرێت، ناکرێت دەستوەستان بمێننەوە.

بەرزنجی ئاشکراشی کرد، ئەگەر ئەمریکا مامەڵە لەگەڵ حکوومەتەکەی نووری مالیکی نەکات، یەکێتیی ئەوروپاش نایکات، هەروەها هەڵوێستی چەند وڵاتێکی عەرەبی و دراوسێی عێراقیش لەمبارەیەوە روون و ئاشکرایە.