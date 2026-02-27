سیاسی

چوارچێوەی هەماهەنگی هەفتەی داهاتوو چارەنووسی مالیكی یەكلا دەكاتەوە

کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی
کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی
عێراق کاندید سەرۆکوەزیرانی عێراق چوارچێوەی هەماهەنگی

بڕیارە ناوەڕاستی هەفتەی داهاتووە لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران و کاندیدی سەرۆککۆمار کۆببنەوە، هاوکات چارەنووسی نووری مالیکی وەک کاندیدی هاوپەیمانێتییەکە تاوتوێ بکەنەوە.

عەلی دیفاعی، گوتەبێژی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند: چوارچێوەی هەماهەنگی رۆژی دووشەممە کۆ بێتەوە، گفتوگۆ لەبارەی پرسی سەرۆککۆمار و کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران بکات. ئاماژەی بەوەش کرد، لە کۆبوونەوەکەدا چارەنووسی نووری مالیكی، کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار یەکلا دەکرێنەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24؛ کۆبوونەوە دووقۆڵی و سێ قۆڵییەکان لەنێوان سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکانیکاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران بەردەوامن. ئێوارەی دوێنێش کۆبوونەوەیەکی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ دیاریکردنی تەوەری کۆبوونەوەی داهاتوو ئەنجامدراوە کە 3 تەوەری سەرەکی لەخۆ دەگرێت: پرسی سەرۆککۆمار، چارەنووسی نووری مالیكی و دیاریکردنی کاندیدی دیکە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران.

نووری مالیكی تا ئێستا تاکە کاندیدی فەرمیی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بەڵام بەهۆی ڤیتۆی ئەمریکا و ناڕەزایەتیی ناوخۆیی بەشێک لە سەرکردەکان، تا ئێستا نەتوانراوە بڕیاری کۆتایی لەبارەی کاندیدکردنی بدرێت.

لەلایەکی دیکەوە، حەیدەر بەرزنجی، سەرۆکی ناوەندی نارام سین بۆ دیالۆگ، لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ی کوردستان24 رایگەیاند: پێویستە چوارچێوەی هەماهەنگی تاوتوێی زیاتر لەسەر کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بکات تا دەرفەتێک بمێنێت کاندیدەکە بگۆڕێت، چونکە ئەگەر دانوستانی ئەمریکا و ئێران سەرنەگرێت، ناکرێت دەستوەستان بمێننەوە.

بەرزنجی ئاشکراشی کرد، ئەگەر ئەمریکا مامەڵە لەگەڵ حکوومەتەکەی نووری مالیکی نەکات، یەکێتیی ئەوروپاش نایکات، هەروەها هەڵوێستی چەند وڵاتێکی عەرەبی و دراوسێی عێراقیش لەمبارەیەوە روون و ئاشکرایە.

 
 
 
 
 
 
زریان تەها قادر ,