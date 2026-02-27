کەشناسی: هەندێک کات لێزمە باران و هەورە تریشقە دەبێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەرلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، راپۆرتی بەشی کەشناسی بۆ کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردووە و ئاماژەیداوە، تا شەو بارانی مامناوەند بەردەوام دەبێت، ئەگەری هەیە هەندێک کاتی بۆ لێزمەباران بگۆڕێت.

بەگوێرەی راپۆرتەکە، کەشی ئەمڕۆ هەینی 27ی شوباتی2026 ، ئاسمان لە نیمچە هەورەوە بۆ هەوری تەواو دەگۆڕبێت و لە سنووری پارێزگای هەولێر و کەرکووک نمە باران و بارانی مامناوەند بە پچڕپچڕی دەبارێت، بەڵام لە سنووری پارێزگاکانی دهۆک، سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی زاخۆ، سۆران، راپەڕین و گەرمیان بارانی مامناوەند لە زۆربەی ئەو ناوچانە تا کاتەکانی شەو بەردەوامی دەبێت .

هەروەها پێشبینی دەکرێت، هەندێک کات لێزمە باران و هەورە تریشقە بێت، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکاندا بەفر بارین دەبێت .

لەبارەی کەشی سبەى شەممە 28ی شوباتی2026 ، پێشبینییەکان بەمشێوەیە، ئاسمان لە نێوان نیمچە هەور و هەوری تەواو دەبێت، نمە باران و بارانی مامناوەند بە پچڕپچڕی لە سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سۆران دەبارێت؛ هەروەها ئەگەری بارینی بەفرێکی کەم لە ناوچە شاخاوییەکانی باکوور هەیە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ هەینی و شەممە بە پێوەری سیلیزی: