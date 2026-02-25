هەناردەی ئێران بۆ عێراق ژمارەی پێوانەیی دەشکێنێت

پێش کاتژمێرێک

لە کاتێکدا بازاڕەکانی عێراق بەدەست بێبەرهەمیی ناوخۆیی و پشتبەستنی زۆر بە هاوردەکردنی دەرەکی گرفتارە، داتا نوێیەکانی ئێران دەریدەخەن قەبارەی هەناردەی ئەو وڵاتە بۆ ناو خاکی عێراق لە رێگەی دەروازەی "مێهران بەرامبەر زورباتییەی عێراق" گەشەیەکی پێوانەیی تۆمارکردووە.

بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، ئێران تەنیا لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا کۆتایی مانگی شوبات، بەهای ئەو کاڵایانەی لەو دەروازەیەوە رەوانەی عێراق کراون گەیشتووەتە نزیکەی یەک ملیار و 267 ملیۆن دۆلار.

سۆهراب کەمەری، بەڕێوەبەری گومرگی پارێزگای ئیلام، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی "مێهر"ی ئێرانی ئاشکرای کردووە، بازاڕی عێراق شوێنی سەرەکی و ستراتیژییە بۆ رەوتە بازرگانییەکانی ئێران. ئاماژەی بەوەش کردووە، لەو ماوەیەدا زیاتر لە دوو ملیۆن و 281 هەزار تۆن کەلوپەلی جۆراوجۆر لە سنوورەکانەوە رەوانەی ناو شارەکانی عێراق کراون.

هەر بەگوێرەی راپۆرتەکە، پشتبەستنی بازاڕی عێراق بە کاڵای ئێرانی تەنیا کەرتی خۆراک ناگرێتەوە، بەڵکو زۆربەی جومگە سەرەکییەکانی گرتووەتەوە، لەوانە؛ هەناردەکردنی کەرەستەی بیناسازی، کاشی، سیرامیک و بەرهەمە پلاستیکییەکان. هەروەها دابینکردنی ئامێر و پێداویستییەکانی وێستگەی کارەبا کە عێراق بەدەست کەمیی خزمەتگوزارییەوە گرفتارە. جگە لەوانەش بەرهەمە کشتوکاڵییەکان و پترۆکیمیاییەکان.



لە رووی لۆجستییەوە، رۆژانە زیاتر لە 400 بارهەڵگری بازرگانی دوای تەواوکردنی رێکارە گومرگییەکان دەچنە ناو خاکی عێراقەوە. جەخت لەوەش کراوەتەوە، بەهۆی نزیکیی جوگرافیای ئەم دەروازەیە لە بەغدای پایتەخت، بووەتە سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی کەرەستەی خاو و کەلوپەلی بەکاربەر بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست و فوراتی ناوەڕاست.

ئەم ئامارانە لە کاتێکدایە کە شارەزایانی ئابووری هەمیشە هۆشداریی دەدەن لەوەی عێراق بووەتە بازاڕێکی ساغکردنەوەی کاڵای وڵاتانی دراوسێ و ئەمەش زیانێکی گەورەی بە کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵی ناوخۆیی گەیاندووە.