فایەق زێدان و تۆم بەڕاک لە بەغدا کۆبوونەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا کۆبوونەوە و جەختیان لە رۆڵی دەسەڵاتی دادوەری بۆ جێبەجێکردنی مافە دەستوورییەکان لە قۆناخی داهاتوودا کردەوە.

ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق لە راگەیەندراوێکدا رایگەیاند؛ فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری لەگەڵ تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا کۆبووەوە. لە دیدارەکەدا هەردوولا باسیان لە رۆڵی دەسەڵاتی دادوەری کردووە لە پرۆسەی بەجێگەیاندنی شایستە دەستوورییەکان لە قۆناخی داهاتووی عێراقدا.

ئەم کۆبوونەوەیە لە کاتێکدایە کە شەقامی عێراقی چاوەڕێی یەکلاکردنەوەی چەندین دۆسیەی دەستووریی گرنگ دەکات، کە تێیدا دەسەڵاتی دادوەری، وەک گرەنتیکاری سەرەکی بۆ پاراستنی دەستوور و دوورخستنەوەی پرۆسەکان لە ململانێ سیاسییەکاندا دەبینرێن.

تۆم بەڕاک، نێردەی دۆناڵد ترەمپ بۆ کاروباری سووریا، لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەی چەند رۆژێک بەر لە ئێستا بۆ بەغدا، لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق کۆبووەوە.

بەڕاک لە پلاتفۆرمیی ئێکس ئاماژەی بەوە کرد کە کۆبوونەوەکەی لەگەڵ سوودانی "بەرهەمدار" بووە و تێیدا باسیان لە ئامانجەکانی عێراق بۆ بونیادنانی داهاتوویەکی خاوەن سەروەری، سەقامگیر و گەشەسەندوو کردووە، کە ئەمەش هاوتایە لەگەڵ پلان و ویستی سەرۆک ترەمپ بۆ بەدیهێنانی ئاشتی و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا. نێردەکەی ترەمپ جەختیشی لەوە کردەوە، بوونی سەرکردایەتییەکی کارا کە کار بۆ چەسپاندنی سەقامگیری بۆ گەلی عێراق بکات، رەگەزێکی سەرەکییە بۆ گەیشتن بە ئامانجە هاوبەشەکانی نێوان واشنتن و بەغدا.