ترەمپ: رێگە نادەین ئەوەی 47 ساڵە لە ئێران دەگوزەرێت بەردەوام بێت

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، رایگەیاند؛ وڵاتەکەی لەبەردەم بڕیارێکی چارەنووسساز و قورسدایە سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ تاران، ئاماژەی بەوەش کرد، چیتررێگە نادەن دۆخی چەند دەیەی رابردوو بەردەوام بێت.

دۆناڵد ترەمپ لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا لە واشنتن رایگەیاند: "دانوستانەکان بەردەوامن، بەڵام ئێمە رێگە نادەین ئەوەی بۆ ماوەی 47 ساڵە روودەدات، بەردەوام بێت."

گوتیشی: "واشنتن مامەڵە لەگەڵ وڵاتێک دەکات کە 47 ساڵە قاچ و قۆڵی خەڵک دەبڕێت".

سەرۆکی ئەمریکا جارێکی دیکە هێرشی کردە سەر رێککەوتنە ئەتۆمییەکەی ساڵی 2015 (JCPOA) لە سەردەمی باراک ئۆبامادا واژۆ کرابوو. ترەمپ ئەو رێککەوتنەی بە "خراپترین رێککەوتن" وەسف کرد کە تا ئێستا بینیبێتی.

رێککەوتنە ئەتۆمییەکەی ساڵی 2015، لە بەرامبەر سنووردارکردنی چالاکییە ئەتۆمییەکانی ئێران، ئاسانکاری لە گەمارۆ ئابوورییەکانی سەر ئەو وڵاتە کردبوو. بەڵام دوای کشانەوەی ئەمریکا لەو رێککەوتنە لەسەر دەستی ترەمپ و سەپاندنەوەی سزای توند بەسەر تاراندا، گرژییەکانی نێوان هەردوو وڵات گەیشتە ئاستێکی پێوانەیی.

ئەم لێدوانە نوێیانەی ترەمپ لە کاتێکدایە چاودێران پێیان وایە واشنتن بەرەو ستراتیژییەکی نوێ و توندتر هەنگاو دەنێت بۆ ناچارکردنی ئێران بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی نوێ کە تەنیا پرسی ئەتۆمی نەبێت، بەڵکو بەرنامە موشەکییەکانی و دەستوەردانەکانی لە ناوچەکەش بگرێتەوە.