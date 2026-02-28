رێباز ئیسماعیل: بەرهەمی مریشک لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە ئاستی خۆبژێوی

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، رێباز ئیسماعیل، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵی هەولێر لە بۆڵتەنی هەواڵی کوردستان24 رایگەیاند؛ کەرتی پەلەوەر لە هەرێمی کوردستان گەشەکردنێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە و لە ئێستادا بەرهەمی ناوخۆیی مریشک نەک هەر پێداویستییەکانی هەرێم پڕ دەکاتەوە، بەڵکو بڕێکی زۆریش هەناردەی پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق دەکرێت.

بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵی هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا و بەهۆی پاڵپشتییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ژمارەی پڕۆژەکانی پەلەوەر لە هەزار و 400 پڕۆژەوە زیادیکردووە بۆ زیاتر لە دوو هەزار پڕۆژەی چالاک.

لە رووی ئاماری بەرهەمهێنانەوە، ئاشکرای کرد، ساڵانە نزیکەی 300 هەزار تۆن مریشک لە هەرێم بەرهەم دەهێنرێت، لە کاتێکدا پێداویستی ناوخۆ تەنیا 150 هەزار تۆنە، ئەمەش وایکردووە ساڵانە زیاتر لە 150 هەزار تۆن مریشکی زیادە هەناردەی شارەکانی تری عێراق بکرێت. هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد، رۆژانە زیاتر لە 20 ملیۆن هێلکە لە پڕۆژەکانی هەرێمدا بەرهەم دەهێنرێت.

سەبارەت بە سەلامەتی بەرهەمەکان، رێباز ئیسماعیل جەختی کردەوە، سەرجەم پڕۆژەکان لەژێر چاودێری وردی تیمە ڤێتێرنەرییەکان دان. پرۆسەی پشکنین و چاودێری لە یەکەم رۆژی تەمەنی مریشکەکەوە دەستپێدەکات و تا گەیاندنی بە سەربڕخانە مۆدێرنەکان و خستنە بازاڕ بەردەوام دەبێت، ئەمەش دڵنیایی دەداتە هاووڵاتیان کە بەرهەمی ناوخۆ زۆر تەندروستتر و باوەڕپێکراوترە لە بەرهەمی هاوردەکراوی بەستوو.

بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ تیشکی خستە سەر ئەو ئاسانکارییانەی کە حکومەت بۆ خاوەن پڕۆژەکانی کردووە، لەوانە، گۆڕینی نرخی کارەبای پڕۆژەکان لە نرخی پیشەسازییەوە بۆ نرخی کشتوکاڵی. هەروەها لابردنی باج و گومرگ لەسەر ئەو کەرەستانەی بۆ دروستکردنی ئالیک لە دەرەوە هاوردە دەکرێن و لابردنی ئاستەنگە بازرگانییەکان بۆ ئەوەی بەرهەمی هەرێم بە ئاسانی بگاتە بازاڕەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق.

رێباز ئیسماعیل داوای لە هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستان کرد، پاڵپشتی بەرهەمی ناوخۆیی بکەن و بەکاری بهێنن، چونکە ئەمە جگە لە لایەنە تەندروستییەکەی، دەبێتە هۆی بەهێزبوونی ژێرخانی ئابووری هەرێم و رەخساندنی هەزاران هەلی کار بۆ گەنجانی ناوخۆ.