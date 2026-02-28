هێرشی ئێران بۆ سەر ئیسرائیل دەستیپێکرد

پێش 3 کاتژمێر

ئێران هێرشی مووشەکیی کردە سەر ئیسرائیل و زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، سوپای ئیسرائیل لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، ئێران دەیان مووشەکی ئاراستەی تەلئەڤیڤ کردووە و سیستمەکانی بەرگری کارا کراون بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە مووشەکییەکەی ئێران.

هاوکات لەگەڵ هێرشەکە، فەرماندەیی بەرەی ناوخۆی ئیسرائیل رایگەیاند، زەنگی ئاگادارکردنەوە لە ناوچە بەرفراوانەکانی باکووری ئیسرائیلدا لێ دەدرێت و داوایەکی بەپەلەیان ئاراستەی دانیشتووانی ئەو ناوچانە کردووە کە دەستبەجێ بچنە ناو پەناگەکانەوە بۆ پاراستنی گیانیان.

بە گوێرەی میدیاکانی ئێرانیش، 30 مووشەک ئاراستەی باکووری ئیسرائیل کراون.