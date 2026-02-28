بارەگاکانی حەشدی شەعبی بۆردوومان کران
فڕۆکە جەنگییەکان ژمارەیەک پێگەی حەشدی شەعبیان لە ناوچەی "جورف سەخر" کردە ئامانج.
سەیف عەلی، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، فڕۆکە جەنگییەکان ژمارەیەک پێگەی حەشدی شەعبیان لە ناوچەی "جورف سەخر"ـی سنووری بابل کردووەتە ئامانج.
بە گوێرەی میدیاکانی نزیک لە حەشدی شەعبیش، هێرشەکە لە لایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل و ئەمریکاوە ئەنجام دراوە و بەهۆیەوە دوو چەکدار کوژراون.
ئەم هێرشە لە کاتێکدایە، بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئیسرائیل و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشیی سەربازیی ئاسمانییان لە دژی ئێران دەستپێکرد. تا ئێستا دەیان پێگەی سەربازی و دامەزراوەی حکوومی لە تارانی پایتەخت و شارەکانی دیکەی ئێران کراونەتە ئامانج.
جورف سەخر، گرنگترین و هەستیارترین پێگەی حەشدی شەعبییە نەک تەنیا لە بابل، بەڵکوو لەسەر ئاستی تەواوی عێراق. دوای کۆنترۆڵکردنەوەی لە ساڵی 2014 لە دەستی داعش، ئەم ناوچەیە بووەتە ناوچەیەکی داخراوی سەربازی.
زانیارییە ئەمنییەکان ئاماژە بەوە دەدەن، گرووپی (کەتائیبی حیزبوڵڵا) باڵادەستە لەم ناوچەیەدا. بەپێی راپۆرتە نێودەوڵەتییەکان، جورف سەخر چەندین بنکەی نهێنی، کارگەی دروستکردنی درۆن (فڕۆکەی بێفڕۆکەوان)، عەمباری مووشەک و چەکی پێشکەوتووی تێدایە و وەک سەربازگەیەکی گەورەی راهێنان بەکاردەهێنرێت.