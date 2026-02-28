وەزارەتی دەرەوەی عێراق هۆشداریی دەدات

پێش 55 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی عێراق، ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا نیگەرانی قووڵی خۆی بەرامبەر بە پەرەسەندنی دۆخی ئەمنیی لە چەند ناوچەیەکی جیهان نیشاندا و زنجیرەیەک رێنمایی بەپەلەی ئاراستەی هاووڵاتیانی عێراقی نیشتەجێی ئەو ناوچانە کرد.

وەزارەتی دەرەوە داوا لە سەرجەم ئەو هاووڵاتییە عێراقییانە دەکات لە ناوچەکانی گرژی و هێرشەکاندان، ئەوپەڕی وریایی و بئاگادار بن، جەختیشیکردووەتەوە پێویستە هاووڵاتیان بە تەواوی پابەندی رێنماییە ئەمنییەکان بن، لەلایەن لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە دەردەچن، هەروەها رێنمایی کردوون لە شوێنە ئارامەکان بمێننەوە و بە هەموو شێوەیەک لە ناوچە مەترسیدارەکان دوور بکەونەوە.

هەر لەو چوارچێوەیەدا، وەزیری دەرەوەی عێراق سەرجەم باڵیۆزخانە و نێردە دیپلۆماسییەکانی وڵاتی لە دەرەوە راسپاردووە بە شێوەیەکی راستەوخۆ و بەرپرسانە پەیوەندی بە هاووڵاتیانی عێراقییەوە بکەن. وەزیر جەختی کردووەتەوە لەسەر پێشکەشکردنی هەموو جۆرە پاڵپشتی و هاوکارییەک بۆ هاووڵاتیان و چاودێریکردنی بەردەوامی دۆخی ژیانیان تاوەکو سەلامەتی و ئاسایشیان بە تەواوی مسۆگەر دەبێت.

وەزارەتی دەرەوە دووپاتیکردەوە، پاراستنی گیان و سەلامەتی عێراقییەکان لە دەرەوەی وڵات، ئێستا لە پێشینەی کارە هەرە گرنگەکانی وەزارەتەکەیانە و لە رێگەی هەنگاوە دیپلۆماسی و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانیانەوە بەردەوام دەبن لە چاودێریکردنی وردی بارودۆخەکە.