بازرگانیی هەرێم: هەر شوێنێک نرخ بەرز بکاتەوە رووبەڕووی سزای توند و داخستن دەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان، لە رێگەی کوردستان24ـەوە، دڵنیایی دەداتە هاووڵاتییان کە ئاسایشی خۆراک پارێزراوە و یەدەگی ستراتیژیی خۆراک بۆ شەش مانگی داهاتوو بەردەستە، هاوکات هۆشداریش دەداتە بازرگانان کە هەر دەستکاریکردنێکی نرخ، سزای یاسایی توندی بەدوادا دێت.

شەممە، 28ـی شوباتی 2026، نەوزاد شێخ کامل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، وردەکاریی پرۆسەی دابەشکردنی خۆراک و دۆخی بازاڕی خستە روو و جەختی لەسەر سێ تەوەرەی سەرەکی کردەوە.

بەردەوامیی دابەشکردنی بەشەخۆراکی مانگانە

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی رایگەیاند، پرۆسەی دابەشکردنی بەشە خۆراکی مانگانەی هاووڵاتییان لە رێگەی بریکارەکانی خۆراکەوە بە شێوەیەکی ئاسایی و بەردەوام لە جێبەجێکردندان.

ئاماژەی بەوە دا، ئێستا قۆناغی یەکەمی دابەشکردنی بەشەخۆراک بەڕێوە دەچێت و هیچ ئاستەنگێک لەبەردەم گەیشتنی خۆراک بە دەستی هاووڵاتییان نییە.

دڵنیایی سەبارەت بە یەدەگی خۆراک

سەبارەت بە دۆخی کۆگاکان، نەوزاد شێخ کامل، دەڵێت: کە هیچ مەترسییەک لەسەر کەمبوونەوە یان نەبوونی خۆراک لە بازاڕەکاندا بوونی نییە.

ناوبراو پشتڕاستی کردەوە کە لە هەردوو کەرتی گشتی (حکوومی) و کەرتی تایبەتدا، بڕی پێویستی خۆراک بۆ ماوەی شەش مانگ لە کۆگاکاندا هەیە، ئەمەش وەک هەنگاوێکی پێشوەختە بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆراکی هەرێم.

چاودێریی چڕ و سزای سەرپێچیکاران

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هۆشداریی توندی دایە خاوەن کار و بازرگانان. جەختی لەوە کردەوە کە لیژنەکانی چاودێریی بازاڕ بە شێوەیەکی مەیدانی و چڕ چاودێریی جموجۆڵی بازاڕ و نرخەکان دەکەن. بە گوێرەی ڕێنماییەکان، هەر بازرگان، خاوەن مارکێت، یان شوێنێکی بازرگانی هەوڵی بەرزکردنەوەی نرخ بدات یان قۆرخکاری ئەنجام بدات، رووبەڕووی سزای توند دەبێتەوە و شوێنەکەی دادەخرێت.