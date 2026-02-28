کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لە بارەی ئێران دەستی پێکرد

پێش کاتژمێرێک

کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لە بارەی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لەسەر ئێران دەستی پێکرد

یەکشەممە 1ـی ئاداری 2026، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە میانی کۆبوونەوەی بەپەلەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیدا سەبارەت بە پەرەسەندنە سەربازییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، گوتارێکی پێشکەش کرد و هۆشداریی توندی لە تێکچوونی ئاسایشی نێودەوڵەتی دا.

گۆتێرێز لە گوتارەکەیدا بە شێوەیەکی هاوسەنگ سەرکۆنەی هەردوو لایەنی ململانێکەی کرد و ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلی بۆ سەر خاکی ئێران سەرکۆنە کرد. هاوکات، هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر ئیسرائیل و وڵاتانی کەنداو بەحرێن، قەتەر، کوێت، عێراق، سعوودیا و ئیمارات بە توندی ڕەت کردەوە و بە پێشێلکاریی ڕوونی سەروەریی وڵاتان ناوزەدی کردن.

سکرتێری گشتی ئاشکرای کرد کە تا ئێستا 20 شاری جیاوازی ئێران بۆردوومان کراون. ئاماژەی بەوەش کرد کە ناوچەکانی نزیک کۆشکی سەرۆکایەتی و شوێنی نیشتەجێبوونی ڕێبەری باڵای ئێران کراونەتە ئامانج.

گۆتێرێز گوتی: چەندین سەرکردەی باڵای ئێران کوژراون، بەڵام تا ئێستا ناتوانین بە فەرمی ناونیشان و ناسنامەکانیان پشتڕاست بکەینەوە. سەبارەت بە زیانە مرۆییەکانیش، ڕایگەیاند کە بەهۆی هێرشەکانەوە زیاتر لە 110 کەس لە ناو قوتابخانەکاندا کوژراون و ژمارەیەکی زۆریش بریندارن.

لە بەشێکی تری قسەکانیدا، گۆتێرێز ئاماژەی بەوە کرد کە بەهۆی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێران بۆ سەر ئیسرائیل، 89 کەس کوژراون و زیانێکی زۆریش بەر ژێرخانی وڵاتانی کەنداو کەوتووە.

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان نیگەرانیی قووڵی خۆی دەربڕی کە دوای سێ گەڕی دانوستان، دەرفەتەکانی دیپلۆماسی لەناوچوون. گوتیشی: هێرشی سەربازی تەنیا گرژی و ناکۆکی زیاتر بەدوای خۆیدا دەهێنێت؛ ئاشتی تەنیا لە ڕێگەی دانوستان و گفتوگۆوە بەدی دێت.

گۆتێرێز تیشکی سەرنجی خستە سەر دۆخی ناوخۆیی ئێران و ڕایگەیاند کە ئێستا ئاسمانی ئەو وڵاتە بە تەواوی داخراوە و هێڵەکانی ئینتەرنێت پچڕاون، ئەمەش گەیشتنی زانیارییە وردەکانی سەختتر کردووە. داواشی لە هەموو لایەک کرد دەستبەجێ گرژییەکان کەم بکەنەوە و بگەڕێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ بۆ کۆتاییهێنان بەو ناهەمەتییانەی ڕووبەڕووی خەڵکی سڤیل بووەتەوە.

مایک واڵتز، نوێنەری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی، لە کۆبوونەوەیەکەدا ڕایگەیاند کە ئێران و سوپای پاسداران بوونەتە مەترسییەکی گەورە لەسەر ئاسایش و ژیانی هاووڵاتییان.

واڵتز جەختی لەوە کردەوە کە ئیدارەی ترەمپ هەموو هەوڵێکی خۆی بۆ چارەسەری ئاشتییانە داوە، گوتیشی: "دیپلۆماسی چەندین جار و بە نیەتێکی باشەوە تاقیکرایەوە؛ ترەمپ، مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوە، و نێردە تایبەتەکانمان وەک ویتکۆف و کوشنەر بەردەوام سەرنجیان لەسەر دیپلۆماسی بوو، بەڵام دیپلۆماسی ناتوانێت سەرکەوتوو بێت کاتێک هیچ ئامادەییەکی ڕاستەقینە بۆ وەستاندنی دەستدرێژییەکان بوونی نییە."

واڵتز لە بەشێکی تری قسەکانیدا چەندین هۆکاری بۆ دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکان خستە ڕوو، لەوانە، ئێران چەندین جار هێرشی کردووەتە سەر کەشتی و بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا، تاران بەردەوام بووە لە دابینکردنی چەک و تەقەمەنی بۆ گرووپە چەکدارەکان بۆ تێکدانی سەقامگیری و واڵتز ئاماژەی بەوە کرد کە ئێران داواکارییە یاساییە نێودەوڵەتییەکانی بۆ وازهێنان لە بەرنامە ئەتۆمییەکەی ڕەتکردووەتەوە و بەردەوام بووە لە پەرەپێدانی مووشەکی بالیستی.

نوێنەرەکەی ئەمریکا هێرشەکانی ئەم دواییەی ئێرانی بۆ سەر وڵاتانی کەنداو بە بێ پاساو وەسف کرد و ڕایگەیاند کە واشنتن پابەندە بە پاراستنی سەروەریی هاوپەیمانەکانی لە ناوچەکەدا.