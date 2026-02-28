وەزیرانی دەرەوەی ئەوروپا و گروپی حەوت لەبارەی ئێران کۆدەبنەوە

پێش دوو کاتژمێر

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیا رایگەیاند، سبەی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا و وڵاتانی گرووپی حەوت، لەبارەی هێرشە بەرفراوانە هاوبەشەکەی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ سەر ئێران، کۆدەبنەوە.

نووسینگەی جۆرجا مێلۆنی، سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیا لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاندووە "لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان گفتوگۆمان کردووە بۆ ئەوەی سبەی لە ئاستی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا و گرووپی حەوت لەبارەی دۆخی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران کۆدەبنەوە".

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "وەک رابردوو ئیتاڵیا بەردەوام دەبێت لە کارکردن لەگەڵ هاوبەشە ئەوروپی و هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان بۆ دۆزینەوەی رێگەچارەیەک کە خزمەت بە سەقامگیری ناوچەکە بکات".

نووسینگەی سەرۆکوەزیران ئیتاڵیا هاوسۆزی بۆ خەڵکی مەدەنی ئێران دووپاتکردووەتەوە، ئاماژەیداوە لە چەند هەفتەی رابردوودا داوای رێزگرتن لە مافە مەدەنی و سیاسییەکانی کردووەتەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە 28ی شوباتی 2026، جۆرجا مێلۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی بەریتانی و راوێژکاری ئەڵمانیا و چەند سەرکردەیەکی کەنداو کردووە.

لەو پەیوەندییەدا، مێلۆنی هاوخەمی و نیگەرانی ئیتاڵیای بۆ سەرکردەکانی کەنداو دەربڕیوە و ئیدانەی هێرشەکانی ئێرانی کردووە بۆ سەر وڵاتانی کەنداو.