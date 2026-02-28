پەرلەمانی عێراق بۆ تاوتوێکردنی دۆخی ئەمنیی وڵاتەکە و ناوچەکە کۆدەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی داهاتووی پەرلەمانی عێراق بڵاو کرایەوە، کە تێیدا دۆخی ئەمنیی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ دەکرێت، هەروەها دەنگ لەسەر ئەندامانی لیژنە هەمیشەییەکان دەدرێت.

فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق، خشتەی کارنامەی کۆبوونەوەی ژمارە (11)ـی رۆژی یەکشەممە، 1ـی ئاداری 2026ـی بڵاو کردەوە. بە گوێرەی کارنامەکە، کۆبوونەوەکە کاتژمێر 9ـی شەو دەست پێدەکات و سێ تەوەرەی سەرەکی لەخۆ دەگرێت.

لە بڕگەی یەکەمی کۆبوونەوەکەدا، پەرلەمانتاران گفتوگۆ لەسەر "ئاڵنگارییە ئەمنییەکانی ئەم دواییەی عێراق و ناوچەکە" دەکەن، ئەوەش لەبەر رۆشنایی ئەو گرژی و پێشهاتانەی کە رووی لە ناوچەکە کردووە.

بڕگەی دووەمی کۆبوونەوەکە تەرخان کراوە بۆ پرۆسەی دەنگدان لەسەر دیاریکردنی ئەندامانی لیژنە هەمیشەییەکانی پەرلەمان، کە هەنگاوێکی گرنگە بۆ تەواوکردنی پەیکەری یاسایی و چاودێریی پەرلەمان.

هاوکات لە بڕگەی سێیەمدا، دەرگا بۆ گفتوگۆی گشتی واڵا دەکرێت بۆ خستنەڕووی بابەتە جیاوازەکان.