عێراق و میسر و ئیمارات داوای راگرتنی شەڕ دەکەن

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە دوو پەیوەندیی تەلەفۆنییدا لەگەڵ هەریەکە لە عەبدولفەتاح سیسی، سەرۆککۆماری میسر و شێخ محەمەد بن زاید ئالی نەهیان، سەرۆکی ئیمارات، پەرەسەندنە ئەمنییەکانی ئێستای ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

شەممە 28ـی شوباتی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکوەزیران، رایگەیاندووە، سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ هەریەکە لە عەبدولفەتاح سیسی، سەرۆککۆماری میسر و شێخ محەمەد بن زاید ئالی نەهیان، سەرۆکی ئیمارات بە تەلەفۆن قسەیان کردووە، لە گفتوگۆکانیاندا جەخت لەسەر وەستاندنی دەستبەجێی کردەوە سەربازییەکان کراوەتەوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، هەرسێ وڵات یەکدەنگ بوونە لەسەر ئەوەی کە تەنها بژاردە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان پەنابردنە بۆ گفتوگۆ و چارەسەری دیپلۆماسی، تاوەکو ناوچەکە و جیهان لە مەترسییەکانی بەردەوامبوونی شەڕ بپارێزرێن.

لە بەیاننامەکدا باس لەوەکراوە، لە کاتی گفتوگۆکانیدا لەگەڵ سەرۆکی ئیمارات، جەخت لەسەر گرنگی راگرتنی ئەو کردەوانە کرایەوە کە دەبنە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی هەرێمی و ئاماژەن بۆ دروستبوونی پشێوییەک کە زیان بە سەقامگیری ناوچەکە و داهاتووی گەلان دەگەیەنێت.

هەروەها سوودانی و سیسی لە لایەک، و سوودانی و بن زاید لە لایەکی دیکە، جەختیان لە پێویستی بەهێزکردنی هەماهەنگی هاوبەشی عەرەبی و یەکخستنی هەوڵەکان کردەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەڵەنگارییەکانی ئێستای ناوچەکە، ئەمەش بە مەبەستی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لەسەر هەردوو ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی.

هاوکات داوایان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، دامەزراوەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتە زلهێزەکان کرد کە بەرپرسیارییەتی خۆیان هەڵبگرن و بە جددی کار بکەن بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان و پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە و جیهان.