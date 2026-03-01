سەرۆک بارزانی و ئەحمەد شەرع دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

پێش 49 خولەک

سەرۆک بارزانی و ئەحمەد شەرع، لەو پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، وێڕای تاوتوێکردنی دۆخی ناوچەکە، جەختیان لە گرنگیی هەماهەنگی و گفتوگۆ بۆ چارەکردنی کێشەکان بە رێگەی ئاشتییانە کردەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی ئاداری 2026، سەرۆکایەتیی سووریا لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، ئەحمەد شەرع، سەرۆککۆماری وڵاتەکە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆک بارزانی ئەنجام دا.

بە پێی راگەیەنراوەکە، هەردوولا گفتوگۆیان کرد دەربارەی گرژییەکانی ئێستای ناوچەکە و دەرهاوێشتەکانی ئەو گرژییانە لەسەر ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی.

لەم چوارچێوەیەدا، شەرع جەختی کردەوە لەسەر گرنگیی بەهێزکردنی هەماهەنگی و هاریکاریی نێوان هەردوولا، بە شێوەیەک کە بەشدار بێت لە یەکلاکردنەوەی کێشە و قەیرانە جۆراوجۆرە هەرێمییەکان لە رێگەی ئامرازە ئاشتییانەکان و گفتوگۆوە.

هەروەها هەردوولا هۆشداريیان دا لە مەترسییەکانی بەردەوامیی ئەو بە ئامانجگرتنانەی کە رووبەڕووی وڵاتانی عەرەبی دەبێتەوە.