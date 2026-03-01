سەرۆک بارزانی و شا عەبدولڵای پاشای ئوردن پێشهاتەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

پێش 34 خولەک

سەرۆک بارزانی و شای ئوردن دوا پێشهات و گۆڕانکارییەکان و گرژی و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد و هەردوولا لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان لە رێگەی دانوستان هاوڕابوون

بارەگای بارزانی راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە 1ی ئاداری 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی و شا عەبدولڵای پاشای ئوردن پەیوەندییەکی تەلەفۆنیان ئەنجامدا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا بیروڕا لەبارەی دوا پێشهات و گۆڕانکارییەکان و گرژی و ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کران.

بارەگای بارزانی دەشڵێت: هەردوولا هاوڕابوون لەسەر پێویستیی پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە و چارەسەرکردنی کێشە و ئاڵنگارییەکان لە رێگەی گفتوگۆ.