وەزارەتی پێشمەرگە: بە درۆن هێرشکرایە سەر بارەگای فیرقەی 11ـی پێشمەرگه
وەزارەتی پێشمەرگە لە راگەیەنڕاوێکدا ئاماژە بەوە دەکات، بارەگای فیرقەی11ی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە دەورووبەری ناحیەی دێگەڵە، لە رێگەی فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراوەوە (دڕۆن) پەلاماردراوە .
ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی ئاداری 2026، وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ بارەگای فیرقەی11ی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە دەورووبەری ناحیەی دێگەڵە، لە رێگەی فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراوەوە (دڕۆن) پەلاماردراوە .
وەزارەتی پێشمەرگە جەخت لەوە دەکاتەوە، ئەم پەلامارە تێکدەرانە هەوڵێکە بۆ زیاتر ئاڵۆزکردنی دۆخەکەو نانەوەی پشێوی زیاتر.
هەروەها داوا لە محەممەد شیاع سودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق و فەرماندەیی گشتیی هێزەچەکدارەکان دەکات، سنورێک بۆ ئەم دەستدرێژی و کردە دوور لەیاساییانە دابنێت.
وەزارەتی پێشمەرگە داوادەکات بەرپرسیارانی ئەم کردەوەیە رووبەروی لێپێچینەوەی یاسایی بکرێنەوە و بەردەوامی دان بەم کردەوە تیرۆرستیانە بێ وەڵام نابێت.