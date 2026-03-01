دۆناڵد ترەمپ: ئۆپەراسیۆنەکانمان بەردەوام دەبن

پێش 26 خولەک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە گوتارێکدا رایگەیاند، هێرشەکانمان بۆ سەر ئێران بەردەوام دەبن تاوەکوو هەموو ئامانجەکانمان بە دەستدەهێنین.

راشیگەیاند، فەرماندەیەکی زۆری هێزەکانی ئێرانمان کوشتوون و بەشێکی زۆرشیان دەیانەوێت خۆیان بەدەستەوە بدەن.

هەروەها ئاماژەیدا، تاوەکوو ئێستا سێ سەربازی سوپای ئەمریکا کوژراون و گوتی: تۆڵەی سەربازە کوژراوەکانمان دەکەینەوە ، هەروەها هاوکار و پشتیوانی گەلی ئێران دەبین و چیتر بوار بە هەڕەشەکانی ئێران نادەین.

هەر لە گوتارەکەیدا، ترەمپ هۆشداری توندی بە سوپای پاسداران و سەرجەم هێزە چەکدارەکانی دیکەی ئێران دا و گوتی : دەبێت هەرچی زووە چەکەکانیان دابنێن، ئەگەرناو چارەنووسێکی خراپ چاوەڕوانیان دەکات، چونکە ئامانجی زۆرمان هەیە و هێزکانمان بە هەموو توانایەکیانەوە گورزی سەربازی دەوەشێنن.