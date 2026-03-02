ئەمریکا و وڵاتانی کەنداو هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان و ناوچەکە سەرکۆنە دەکەن
ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و شەش وڵاتی عەرەبی لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشدا، بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان کرد بۆ سەر سەروەریی خاکی وڵاتانی ناوچەکە، لەنێویاندا هەرێمی کوردستان و ئەو کردەوانەیان بە پەرەسەندنێکی مەترسیدار وەسف کرد.
دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بەحرەین، ئوردن، کوێت، قەتەر، سعودیە و ئیمارات لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشەکەدا ئاماژەیان داوە، "ئێران بە شێوەیەکی بێباکانە و هەڕەمەکی هێرشی کردووەتە سەر هەرێمی کوردستان و وڵاتانی بەحرەین، عێراق، ئوردن، کوێت، عومان، قەتەر، سعوودییە و ئیمارات؛ کە ئەم هێرشانە هیچ پاساوێکیان نییە و بوونەتە مەترسی بۆ سەر ژیانی مەدەنییەکان و زیانگەیاندن بە ژێرخانی وڵاتان.
ئەو وڵاتانە جەختیان کردووەتەوە، ڕەفتارەکانی تاران پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەریی چەندین دەوڵەتە و دەبێتە هۆی تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکە. لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، بە ئامانجگرتنی ئەو وڵاتانەی بەشێک نین لە هیچ شەڕ و ململانێیەک، ڕەفتارێکی ناسەقامگیرکەرە و هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر ئاشتیی نێودەوڵەتی.
ئەمریکا و هاوپەیمانە عەرەبەکانی یەکڕیزیی خۆیان بۆ پاراستنی هاووڵاتییان و خاک و سەروەرییان ڕاگەیاند و دووپاتیان کردەوە کە مافی تەواوی خۆیانە بەرگری لەخۆیان بکەن لە بەرانبەر ئەم هێرشانەدا.
هەروەها پابەندبوونی خۆیان بە ئاسایشی ناوچەکە نیشان دا و دەستخۆشییان لە هەماهەنگییە کاریگەرەکانی بەرگریی ئاسمانی کرد کە توانیویانە ڕێگری لە زیانی گیانی و وێرانکاریی زۆر گەورەتر بکەن.
