ئەمریکا و وڵاتانی کەنداو هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان و ناوچەکە سەرکۆنە دەکەن

پێش 10 خولەک

ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و شەش وڵاتی عەرەبی لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشدا، بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان کرد بۆ سەر سەروەریی خاکی وڵاتانی ناوچەکە، لەنێویاندا هەرێمی کوردستان و ئەو کردەوانەیان بە پەرەسەندنێکی مەترسیدار وەسف کرد.

دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بەحرەین، ئوردن، کوێت، قەتەر، سعودیە و ئیمارات لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشەکەدا ئاماژەیان داوە، "ئێران بە شێوەیەکی بێباکانە و هەڕەمەکی هێرشی کردووەتە سەر هەرێمی کوردستان و وڵاتانی بەحرەین، عێراق، ئوردن، کوێت، عومان، قەتەر، سعوودییە و ئیمارات؛ کە ئەم هێرشانە هیچ پاساوێکیان نییە و بوونەتە مەترسی بۆ سەر ژیانی مەدەنییەکان و زیانگەیاندن بە ژێرخانی وڵاتان.

ئەو وڵاتانە جەختیان کردووەتەوە، ڕەفتارەکانی تاران پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەریی چەندین دەوڵەتە و دەبێتە هۆی تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکە. لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، بە ئامانجگرتنی ئەو وڵاتانەی بەشێک نین لە هیچ شەڕ و ململانێیەک، ڕەفتارێکی ناسەقامگیرکەرە و هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر ئاشتیی نێودەوڵەتی.

ئەمریکا و هاوپەیمانە عەرەبەکانی یەکڕیزیی خۆیان بۆ پاراستنی هاووڵاتییان و خاک و سەروەرییان ڕاگەیاند و دووپاتیان کردەوە کە مافی تەواوی خۆیانە بەرگری لەخۆیان بکەن لە بەرانبەر ئەم هێرشانەدا.

هەروەها پابەندبوونی خۆیان بە ئاسایشی ناوچەکە نیشان دا و دەستخۆشییان لە هەماهەنگییە کاریگەرەکانی بەرگریی ئاسمانی کرد کە توانیویانە ڕێگری لە زیانی گیانی و وێرانکاریی زۆر گەورەتر بکەن.