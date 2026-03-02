ئەمریکا و 6 وڵاتی عەرەبی: پێویستە دەستبەجێ ئێران هێرشە هەڕەمەکییەکانی رابگرێت

پێش 29 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 02ـی ئاداری 2026، لە راگەیەنراوێکی هاوبەشدا، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و عەرەبستانی سعوودییە، بەحرەین، ئوردن، کوەیت، قەتەر، ئیمارات بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێرانیان بۆ سەر چەند وڵاتێکی ناوچەکە و لە نێویاندا هەرێمی کوردستان کرد و بە مەترسی بۆ سەر سەقامگیریی ناوچەکە وەسفیان کرد.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، هێرشەکان کراونەتە سەر هەریەک لە بەحرەین، هەرێمی کوردستان، ئوردن، کوەیت، عوممان، قەتەر، سعوودیە و ئیمارات.

لە بەشێکی دیکەدا ئاماژە بەوە کراوە، ئەم لێدانە بێ پاساوانە خاکێکی خاوەن سەروەرییان کردووەتە ئامانج و گیانی هاووڵاتیانی مەدەنییان خستووەتە مەترسییەوە، هەروەها زیانیان بە ژێرخانی مەدەنی وڵاتان گەیاندووە.

حەوت وڵاتەکە پێیان وایە، رەفتارەکانی ئێران پێشهاتێکی مەترسیدار و پێشێلکردنی سەروەریی چەندین وڵاتە، هاوکات هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر سەقامگیریی هەرێمایەتی. جەختیش دەکەنەوە، بە ئامانجگرتنی هاووڵاتیانی مەدەنی و ئەو وڵاتانەی تێوەنەگلاون لە کارە دوژمنکارییەکاندا رەفتارێکی سەرەڕۆیانەیە و سەقامگیری تێکدەدات.

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا ئەو 7 وڵاتە هەڵوێستی یەکگرتووی خۆیان راگەیاند، "یەکڕیزین لە بەرگریکردن لە هاووڵاتیان و سەروەری و خاکەکەمان، دووپاتیشی دەکەینەوە، مافی بەرگریکردن لە خۆمان هەیە لە رووبەڕووبوونەوەی ئەم هێرشانەدا".

هەروەها پابەندبوونی خۆیان بە ئاسایشی ناوچەکە راگەیاند، ستایشی هەماهەنگییە کاریگەرەکانی نێوانیانیان لە بواری بەرگریی ئاسمانی و مووشەکیدا کرد بۆ رێگریکردن لە کەوتنەوەی قوربانیی زیاتر و روونەدانەی وێرانکاریی گەورەتر.