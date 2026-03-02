سیاسی

ئەمریکا و 6 وڵاتی عەرەبی: پێویستە دەستبەجێ ئێران هێرشە هەڕەمەکییەکانی رابگرێت

دیمەنی هێرشێکی ئێران بۆ سەر کوەیت
دیمەنی هێرشێکی ئێران بۆ سەر کوەیت
رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

ئەمڕۆ دووشەممە، 02ـی ئاداری 2026، لە راگەیەنراوێکی هاوبەشدا، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و عەرەبستانی سعوودییە، بەحرەین، ئوردن، کوەیت، قەتەر، ئیمارات بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێرانیان بۆ سەر چەند وڵاتێکی ناوچەکە و لە نێویاندا هەرێمی کوردستان کرد و بە مەترسی بۆ سەر سەقامگیریی ناوچەکە وەسفیان کرد.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، هێرشەکان کراونەتە سەر هەریەک لە بەحرەین، هەرێمی کوردستان، ئوردن، کوەیت، عوممان، قەتەر، سعوودیە و ئیمارات. 

لە بەشێکی دیکەدا ئاماژە بەوە کراوە، ئەم لێدانە بێ پاساوانە خاکێکی خاوەن سەروەرییان کردووەتە ئامانج و گیانی هاووڵاتیانی مەدەنییان خستووەتە مەترسییەوە، هەروەها زیانیان بە ژێرخانی مەدەنی وڵاتان گەیاندووە.

حەوت وڵاتەکە پێیان وایە، رەفتارەکانی ئێران پێشهاتێکی مەترسیدار و پێشێلکردنی سەروەریی چەندین وڵاتە، هاوکات هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر سەقامگیریی هەرێمایەتی. جەختیش دەکەنەوە، بە ئامانجگرتنی هاووڵاتیانی مەدەنی و ئەو وڵاتانەی تێوەنەگلاون لە کارە دوژمنکارییەکاندا رەفتارێکی سەرەڕۆیانەیە و سەقامگیری تێکدەدات.

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا ئەو 7 وڵاتە هەڵوێستی یەکگرتووی خۆیان راگەیاند، "یەکڕیزین لە بەرگریکردن لە هاووڵاتیان و سەروەری و خاکەکەمان، دووپاتیشی دەکەینەوە، مافی بەرگریکردن لە خۆمان هەیە لە رووبەڕووبوونەوەی ئەم هێرشانەدا".

 هەروەها پابەندبوونی خۆیان بە ئاسایشی ناوچەکە راگەیاند، ستایشی هەماهەنگییە کاریگەرەکانی نێوانیانیان لە بواری بەرگریی ئاسمانی و مووشەکیدا کرد بۆ رێگریکردن لە کەوتنەوەی قوربانیی زیاتر و روونەدانەی وێرانکاریی گەورەتر.

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,