سێنتکۆم: سێ فڕۆکەی F-15ی ئەمریکی بە "هەڵە" لە کوەیت تێکشکێنران
ئەمڕۆ دووشەممە، 02ـی ئاداری 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، لە رووداوێکی "نەخوازراودا" سێ فڕۆکەی جەنگیی وڵاتەکەیان لە ئاسمانی کوەیت بە هەڵە و لەلایەن هێزەکانی ئەو وڵاتەوە تێکشکێنراون.
بەپێی راگەیەنراوەکە، رووداوەکە کاتژمێر 11:03ی شەوی 1ی ئادار روویداوە، فڕۆکەکان لە جۆری (F-15E Strike Eagles) بوون و لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنی "داستان ئاسا" ئەرکیان جێبەجێ دەکرد.
سێنتکۆم روونیشی کردەوە، لە کاتی رووداوەکەدا شەڕێکی چالاک لە ئارادا بووە و هێرشی فڕۆکە، مووشەکی بالیستی و درۆنەکانی ئێران بۆ سەر ناوچەکە هەبووە، سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی کوەیت بە هەڵە و وەک "تەقەی دۆستانە" ئەم سێ فڕۆکە جەنگییەی ئەمریکای کردووەتە ئامانج.
سەبارەت بە چارەنووسی فڕۆکەوانەکان، فەرماندەییەکە رایگەیاند، هەر شەش ئەندامی تیمی فڕۆکەکان توانیویانە بە سەلامەتی خۆیان هەڵبدەنە خوارەوە و رزگار کراون، لە ئێستاشدا دۆخی تەندروستییان جێگیرە.
لە بەشێکی دی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، دەوڵەتی کوەیت دانی بە رووداوەکەدا ناوە و فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکاش سوپاسی هەوڵەکانی هێزە بەرگرییەکانی کوەیت دەکات لەم ئۆپەراسیۆنەدا، هاوکات لێکۆڵینەوەکان بۆ دەرخستنی هۆکاری تەواوەتی رووداوەکە دەستیپێکردووە.
فڕۆکەی F-15E: ئەم فڕۆکەیە یەکێکە لە بەهێزترین فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و بۆ هێرشی ئاسمانی و زەمینی بەکاردێت. نرخی هەر یەکێکیان بە نزیکەیی 87 ملیۆن دۆلار دەخەمڵێنرێت.