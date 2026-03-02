ترەمپ: زۆر لە سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا تووڕەم

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 02ـی ئاداری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکی رۆژنامەوانیدا لەگەڵ رۆژنامەی "تێلیگراف" رایگەیاند، زۆر تووڕەیە لە کییەر ستارمەر، سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، بەهۆی ئەوەی درەنگ مۆڵەتی بە هێزەکانی ئەمریکا داوە بنکەی 'دیێگۆ گارسیا' بەکاربهێنن بە مەبەستی هێرشکردنە سەر ئێران.

ترەمپ ئاماژەی بەوەش دا، رەتکردنەوەی سەرەتایی ستارمەر بۆ رێگادان بە ئۆپەراسیۆنە ئەمریکییەکان لەو بنکە ستراتیژییەی ناو ئوقیانوسی هیند، لە مێژووی پەیوەندییەکانی نێوان ئەو دوو هاوپەیمانەدا هاوشێوەی نەبووە.

سەرۆکی ئەمریکا پێیوایە سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا نیگەرانی بنەما یاساییەکانی هێرشەکەی سەر ئێران بووە، بۆیە زوو مۆڵەتی بە هێزەکانی وڵاتەکەی نەداوە بنکە سەربازییەکە بەکاربهێنن.

بە گوێرەی رۆژنامەی "تێلیگراف" هێشتا ستارمەر مۆڵەتی بە هێزەکانی بەریتانیا نەداوە راستەوخۆ بەشداریی هێرشە هاوبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بکەن.

بەیانیی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانی سەربازییان لە دژی ئێران راگەیاند و بە زیاتر لە 100 فڕۆکەی جەنگی، تارانی پایتەخت و چەندان شاری دیکەی وڵاتەکەیان بۆمباران کرد.

ئێوارەی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە راگەیەنراوێکدا کوژرانی عەلی خامنەیی راگەیاند. بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممەش، 01ـی ئاداری 2026، میدیای فەرمیی ئێران هەواڵەکەی پشتراست کردەوە.

بەرپرسانی ئیسرائیل دەڵێن، لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنەکەدا، جگە لە خامنەیی، دەیان بەرپرسی دیکەی باڵای سیاسی و سەربازیی ئێرانیان کوشتووە. جەختیشیان کردووەتەوە، هێرشە ئاسمانییەکانیان بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی پێویست بن.