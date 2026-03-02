پەیامنێری کوردستان24: لە بەردەم باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا گرژی و ئاڵۆزی دروست بووە
سیاسی

پوتن داوای ئاگربەست لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

جیهان وڵاتانی کەنداو رووسیا

سەرۆکی رووسیا، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکانیدا لەگەڵ سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو، داوای ئاگربەستی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە. 

دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، کۆشکی سەرۆکایەتی رووسیا ( کرێملن ) رایگەیاند، ڤلادیمێر پوتن سەرۆکی رووسیا، پەیوەندی بە ژمارەیەک لە سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو کردووە، ئەم پەیوەندییەی پوتن دوای دەستپێکردنی بۆردومانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، هاوکات تاران هێرشی تۆڵەسەندنەوەی ئاراستەی ئیسرائیل و چەند ئامانجێک لەو وڵاتە عەرەبیانە کرد کە بنکە سەربازییەکانی ئەمریکایان تێدایە، ئەمەش ئەو وڵاتانەی ناچار کرد ئاسمانی وڵاتەکانیان دابخەن و بووە هۆی وەستانی جووڵەی فرۆ کەوانی لە شارە سەرەکییەکانی وەک دوبەی و ئەبوزەبی.

لە بەیاننامەکەی کرێملندا هاتووە، ڤلادیمێر پوتن رۆژی دووشەممە پەیوەندی تەلەفۆنی بە محەمەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە و سەرکردەکانی ئیمارات، قەتەر و بەحرەینەوە کردووە، ئاماژەی بەوەشکردووە، لایەنەکان جەختیان لە پێویستی ئاگربەستی دەستبەجێ و گەڕانەوە بۆ پرۆسەی سیاسی و دیپلۆماسی کردووەتەوە.

جەختی لەوەشکردووەتەوە، سەرۆکی رووسیا ئامادەیی خۆی دەربڕیوە بۆ گەیاندنی نیگەرانییەکانی دەوڵەتی ئیمارات سەبارەت بە هێرشە تۆڵەسەندنەوەکانی ئێران بە تاران و هاوکاریکردن لە گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ ناوچەکە.

لە بەیاننامەکدا هاتووە، لە کاتی پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ شێخ تەمیم بن حەمەد ئال سانی، ئەمیری قەتەر، هەردوو سەرۆک نیگەرانی خۆیان لە مەترسییەکانی فراوانبوونی ململانێکان و مەترسی راکێشانی لایەنی سێیەم بۆ ناو جەنگەکە دەربڕی.

پێشتر و لە هەمان رۆژدا، وەزارەتی دەرەوەی رووسیا ئیدانەی هەر هێرشێکی بۆ سەر ئامانجە مەدەنییەکان، چ لە ئێران بێت یان لە وڵاتانی عەرەبی کردبوو.

پوتن لە بەرامبەر ئەو گۆشەگیرییەی کە وڵاتانی رۆژئاوا دوای دەستپێکردنی جەنگی ئۆکرانیا بەسەر وڵاتەکەیدا سەپاندوویانە، هەوڵی داوە هاوبەشییەکانی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهێز بکات و پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ هەریەکە لە ئێران و وڵاتانی عەرەبی کەنداو هەیە.

ئیمارات وەک نێوەندگیرێکی سەرەکی لە جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیادا دەرکەوتووە، بەتایبەتی لە پرۆسەکانی ئاڵوگۆڕی دیلەکاندا، لەم دواییانەشدا میوانداری گفتوگۆی نێوان بەرپرسانی ئەمریکی، رووسی و ئۆکرانی کرد سەبارەت بە پلانێکی ئەمریکی بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێکان.

هەروەها تاران بە هاوپەیمانێکی سەرەکی مۆسکۆ دادەنرێت و فرۆکەی بێفرۆکەوانی "شاهید"ی بۆ دابین کردووە، کە ئێستا بە شێوەیەکی بەرفراوان لە ئۆکرانیا بەکاردەهێنرێن.

 
کاروان شوانی ,