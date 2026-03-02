پەیامنێری کوردستان24: لە بەردەم باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا گرژی و ئاڵۆزی دروست بووە
دووشەممە 2ـی شوباتی 2026، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، لە بەردەم باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا گرژی و ئاڵۆزی دروست بووە
ئاماژەشی دا، خۆپیشاندانەکان هەوڵدەدەن بەربەستەکانی باڵیۆزخانەکە ببڕن و بچنە نێو باڵەخانەکە و هێزێکی زۆری ئەمنی لە ناوچەکە بڵاوی پێکراوە و بە گازی فرمێسکڕێژ ڕێگرییان لێ دەکرێت و بڵاوەیان پێ دەکرێت و ڕێگەکەیان بە تەواوی داخست.
ئەمەش دوای ئەوە دێت کە لایەنگرێکی زۆری بەری موقاوەمە کۆبوونەوە و بەرەو باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا بەڕێکەوتوون، بەڵام هێزە ئەمنییەکان هەموو ڕێگاکانی بەرەو باڵیۆزخانەکەیان بە بەربەستی کۆنکرێتی گرتووە.
بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24 گرژی و ئاڵۆزییەکان لە دوێنێ شەوەوە بەردەوامە و تەنانەت خۆپیشاندانەکان و هێزە ئەمنییەکان تەقەیان لە یەکدی دەکرد.
شەممە 28ـی شوباتی 2026، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاندبوو، لایەنگرانی گرووپەکانی بەرەی موقاوەمەی ئیسلامی لە بەغدا رژاونەتە سەر شەقامەکان و هەوڵی گەیشتن بە باڵیۆزخانەی ئەمریکا دەدەن؛ گردبوونەوەکە وەک کاردانەوەیەک دێت بەرانبەر بەو هێرشانەی کە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە کرایە سەر ئێران.
