هۆڵەندا ئامادەیی خۆی نیشانداوە لە دۆسیەی دەستگیرکراوانی داعشدا پاڵپشتی عێراق بکات

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا، ئامادەیی وڵاتەکەی بۆ پێشکەشکردنی هاوکاری بە عێراق لە دۆسیەی ئەندامانی دەستگیرکراوی داعش راگەیاند.

دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، لە راگەیەندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی عێراقدا هاتووە، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لە تۆم بێریندسن، وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا پێگەیشتووە، لە بەیاننامەکەدا هاتووە، حکوومەتی هۆڵەندا، ئامادەیی وڵاتەکەی بۆ پێشکەشکردنی هاوکاری بە عێراق لە دۆسیەی ئەندامانی دەستگیرکراوی داعش راگەیاندووە.

بەگوێرەی بەیاننامەکەی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، وەزیرە هۆڵەندییەکە جەختی لە پێویستی دۆزینەوەی رێگەیەک بۆ چارەسەر و کۆنترۆڵکردنی گرژییەکانی ناوچەکە کردووەتەوە، هەروەها ستایشی سیاسەتی حکوومەتی عێراقی کردووە لە گواستنەوەی ئەندامانی رێکخراوی تیرۆریستی داعش بۆ زیندانەکانی عێراق لە بەغدا و ئەمەی وەک هەنگاوێکی گرنگ لە چوارچێوەی بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیریدا وەسف کردووە.

هاوکات وەزیرە هۆڵەندییەکە ئامادەیی وڵاتەکەی بۆ پێشکەشکردنی پاڵپشتی بە عێراق لەم بوارەدا دەربڕی و ئاماژەی بەوە کردووە، باڵیۆزخانەی هۆڵەندا لە بەغدا رادەسپێردرێت بۆ هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عێراق، بە مەبەستی تاوتوێکردنی رێگەکانی پێشکەشکردنی هاوکاری پێویست بە حکوومەتی عێراق لەم چوارچێوەیەدا.

بەیاننامەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، روونکردنەوەیەکی وردی لەبارەی بارودۆخی ئەندامانی دەستگیرکراوی رێکخراوی تیرۆریستی داعش لە زیندانەکانی عێراقدا پێشکەش کردووە، هەروەها جەختی کردەوە کە ئەرکی سەر شانی یەکێتی ئەوروپا و وڵاتانی ئەندامە کە پاڵپشتی حکوومەتی عێراق بکەن لە بەڕێوەبردنی ئەم دۆسیە گەورە و هەستیارەدا، بەتایبەتی کە ژمارەیەک لەو تیرۆریستانە رەگەزنامەی ئەوروپی و رۆژئاواییان هەیە، ئەمەش پێویستی بە هاوکارییەکی نێودەوڵەتی گەورەتر هەیە بۆ هەڵگرتنی بەرپرسیارێتییە هاوبەشەکان".