کریملن: پوتن هەوڵی راگرتنی شەڕەکە دەدات

کۆشکی کریملن رایدەگەیەنێت، ڤلادیمێر پوتن هەوڵی خاوکردنەوەی گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەدات.

کۆشکی سەرۆکایەتیی رووسیا (کریملن) بڵاوی کردەوە، ڤلادیمیر پوتن، سەرۆکی رووسیا، هەموو هەوڵێک دەدات بۆ ئەوەی گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست خاو ببنەوە و لەوە زیاتر پەرە نەستێنن، چونکە هەموو لایەک زیانمەند دەبن.

کریملن ئاماژەی بەوە کرد، ڤلادیمیر پوتین چەند پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لەگەڵ سەرکردەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەنجام داوە، لە پێناو خاوکردنەوەی گرژییەکان و گەڕانەوە بۆ مێزی دانوستان.

لای خۆیەوە، سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووسیا، گوتی، ئەو هەنگاوانەی ئەمریکا و ئیسرائیل دەستیان داوەتێ، رەنگە وا لە ئێران بکەن پەنا بۆ بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی ببات.

لە رۆژی شەممەوە، 28ـی شوباتی 2026، جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل و ئێران دەستیپێکردووە؛ رۆژانەش سوپای پاسداران بە دەیان مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) هێرش دەکاتە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کەنداو و هەرێمی کوردستان.