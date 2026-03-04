لیندزی گراهام: بەر لەوەی ئێران دەستی بە چەکی ئەتۆم و هێزی زیاتر بگات، دەبێت لەناو ببرێت

پێش کاتژمێرێک

سیناتۆر لیندزی گراهام بە رۆژنامەنووسانی رایگەیاند، ئێران بەر لەوەی دەستی بە چەکی ئەتۆم و هێزی زیاتر بگات، پێویستە لێی بدرێت، دەشڵێت " داوام لە ترەمپ کردووە لەگەڵ ئیسرائیل بە یەکەوە هێرشی سەر حزبوڵڵا بکەن".

سیناتۆر لیندزی گراهام دوای کۆبوونەوەیەکی کورت لەگەڵ مارکۆ روبیۆ وەزیری دەرەوە، پیت هێگسێت وەزیری جەنگ، جۆن راتلیف، بەڕێوەبەری دەزگای هەواڵگری ناوەندی و جەنەڕاڵ دان کەین، سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی سوپای ئەمریکا، قسەی بۆ رۆژنامەنووسان کرد و گوتی "ئێران نیازیوایە موسڵمانی سوننە لە سعوودیە لەناو ببات و موسڵمانی شیعە بخاتە شوێنیان، ئەمە قسە و ئامانجی ئەوانە، نەک قسەی من."

گوتیشی " قسەم لەگەڵ بەرپرسانی سعوودیە کردووە و پێیانم راگەیاندووە، دوای گۆڕینی دەسەڵاتی ئێران، هەنگاوەکان بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان زۆر خێرا دەبن".

گراهام ئەوەشی ئاشکرا کرد، کە شەوی رابردوو، بنیامین ناتانیاهۆ پێی راگەیاندووە، پلانی هەیە لەگەڵ سعوودیە هەماهەنگی و کار بکات.

سیناتۆر گراهام لە بارەی هەڕەشەکانی ئێرانەوە دەڵێت "ئەگەر کەسێک هەڕەشە لە خێزانەکەم بکات و بیەوێت پەلاماری ئەندامانی خێزانەکەم بدات و هەوڵبدات منداڵەکانم بکوژێت و ماڵەکەم بسووتێنێت، بە دڵنیاییەوە قبووڵی ناکەم و دەبێت رێگری لێ بکەین، بۆیە بەر لەوەی ئێران دەستی بە چەکی ئەتۆم و هێزی زیاتر بگات، دەبێت لێی بدرێت و لەناو ببرێت".

لەبارەی لوبنانیەوە، سیناتۆر لیندزی گراهام گوتی " داوا لە ترەمپ دەکەم لەگەڵ ئیسرائیل بۆ هێرشکردنە سەر حزبوڵڵا یەک بگرن و هێزی ئاسمانی ئەمریکا لەگەڵ هێزی ئاسمانی ئیسرائیل بە یەکەوە هێرش بکەنە سەر حزبوڵڵا".