ترەمپ: زیاتر لە 9 هەزار ئەمریکی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە گەڕاونەتەوە

پێش 15 خولەک

چوارشەممە 4ی ئاداری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە رێگەی هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس، نوێترین ئاماری گەڕانەوەی هاووڵاتییانی وڵاتەکەی لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاشکرا کرد.

ترەمپ ڕایگەیاند، لە سەرەتای دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی "Epic Fury" (تووڕەیی داستانئاسا)، تا ئێستا زیاتر لە 9,000 هاووڵاتی ئەمریکی بە سەلامەتی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان.

سەرۆکی ئەمریکا داوای لەو هاووڵاتییە ئەمریکییانە کرد کە هێشتا لە ناوچەکەدا ماونەتەوە و ئارەزووی گەڕانەوەیان هەیە، بە زووترین کات لە ماڵپەڕی فەرمیی وەزارەتی دەرەوە (Step.State.Gov) ناوی خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی ناویان لە لیستی گەڕانەوەدا جێگیر بکرێت.

ترەمپ روونی کردەوە کە وەزارەتی دەرەوە بەرپرسە لە دەستنیشانکردنی شوێنی هاووڵاتییان و دابینکردنی بژاردە جیاوازەکانی گەشتکردن بۆیان. گوتیشی: ئێمە لە ئێستاوە دەستمان کردووە بە تەرخانکردنی گەشتی ئاسمانی تایبەت بە شێوەی بێ بەرانبەر، هاوکات کار لەسەر ئامادەکردنی گەشتە بازرگانییە ئاساییەکان دەکەین و پێشبینی دەکەین لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتدا بژاردەی زیاتری گەشتکردن بۆ هاووڵاتییان بەردەست بێت.