دانە غاز: دۆخەکە ئاسایی ببێتەوە، بەرهەمهێنانی غاز لە کۆرمۆر دەستپێدەکەینەوە

پێش 55 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی ئاداری 2026، کۆمپانیای "دانە غاز"ـی ئیماراتی لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، بەهۆی دۆخی ئەمنییەوە بەرهەمهێنانی لە کێڵگەی غازی "کۆرمۆر" لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی کاتی راگرتووە.

بەپێی راگەیەنراوەکە، بڕیاری راگرتنی بەرهەمهێنان لە رێکەوتی 28ـی شوباتی 2026ـەوە جێبەجێ کراوە و هۆکاری ئەم بڕیارەش بۆ رێکاری خۆپارێزی دەگەڕێتەوە لە ژێر ڕۆشنایی ئەو پێشهاتە ئەمنییانەی لە ناوچەکەدا روودەدەن.

دانە غاز رایگەیاند، بڕیارەکە بە هەماهەنگیی تەواو لەگەڵ هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان دراوە.

سەبارەت بە دۆخی تەکنیکیی کێڵگەکە، کۆمپانیاکە روونی کردەوە، پرۆسەی بەتاڵکردنەوەی دامەزراوەکە بەپێی رێکارە پەسەندکراوەکان ئەنجام دراوە و دامەزراوەکان لە دۆخی ئامادەباشیدا هێڵدراونەتەوە، تا هەرکاتێک دۆخەکە لەبار بوو، دەستبەجێ پرۆسەی بەرهەمهێنان دەستپێبکاتەوە.

لەکۆتاییدا دانە غاز ئاماژەی بەوە دا، بەردەوام دەبن لە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان و ئاگادارکردنەوەی بازاڕ و وەبەرهێنەران لە هەر پێشهاتێکی نوێ بەپێی پێوەرەکانی شەفافییەت.