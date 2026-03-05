بەحرەین: 74 مووشەک و 95 درۆنی ئێرانمان تێکشکاندووە

پێش کاتژمێرێک

بەحرەین تێکشکاندنی 74 مووشەک و 95 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن)ـی ئێرانی راگەیاند.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی ئاداری 2026، فەرماندەیی گشتیی هێزی بەرگریی بەحرەین لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، "سەرجەم سیستەمەکانی بەرگریی ئاسمانی لە ئامادەباشیی تەواودان بۆ مسۆگەرکردنی بەرپەرچدانەوەی دەستبەجێ و یەکلاکەرەوەی مووشەک و درۆنەکانی دەستدرێژیی تیرۆریستی و ناڕەوا و بەردەوامی ئێران بۆ سەر شانشینی بەحرەین".

ئەوەشی خستە روو، "لە سەرەتای دەستپێکردنی دەستدرێژییەکانەوە لە شەممەی رابردووەوە، 01ـی ئاداری 2026ـەوە، بەرگرییە ئاسمانییەکانمان بە لێهاتوویی و توانای تەواوەوە 74 مووشەک و 95 درۆنی دوژمنکارانەیان تێکشکاندووە"، بەبێ خستنەڕووی وردەکاریی زیاتر.

فەرماندەیی گشتی روونیشی کردەوە، "ئەنجامدانی هێرشی هەڕەمەکی و زۆر بە مووشەک و درۆن بۆ کردنی هاووڵاتییانی مەدەنی و دامەزراوە مەدەنییەکان بە ئامانج، پێشێلکارییەکی ئاشکرای بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتیی مرۆیی و پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکانە، هەروەها پشتگوێخستنی سەرجەم پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان و ئەخلاقیاتی مرۆییە".

جەختی لەوەش کردەوە، "شانشینەکە مافی رەوای خۆی دەپارێزێت لە گرتنەبەری سەرجەم رێوشوێنە پێویستەکان بۆ بەرگریکردن لە سەروەری و ئاسایشی خۆی".

لە 28ـی شوباتی رابردووەوە، 8 وڵاتی عەرەبی (قەتەر، کوەیت، سعودیە، ئیمارات، بەحرەین، عومان، ئوردن و عێراق)، رووبەڕووی هێرشی ئێران بوونەتەوە، ئەوەش دوای دەستپێکردنی هێرشی سەربازیی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ سەر تاران.

لای خۆیەوە ئێران دەڵێت، ئەو شوێنانە دەکاتە ئامانج بە "بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا" لە وڵاتانی ناوچەکە وەسفیان دەکات، بەڵام بەشێک لەو هێرشانە کوژراو و برینداری لێکەوتووەتەوە و زیانی بە شوێنی مەدەنی گەیاندووە، لەنێویاندا بەندەر و باڵەخانەی نیشتەجێبوون.

بەحرەین وەک یەکێک لە هاوپەیمانە سەرەکییەکانی دەرەوەی ناتۆی ئەمریکا، پێگەیەکی ستراتیژیی گرنگی هەیە لە ئاسایشی کەنداو. ئەم وڵاتە میوانداریی بارەگای سەرەکیی کەشتیگەلی پێنجەمی هێزی دەریایی ئەمریکا دەکات، بەرپرسیارە لە پاراستنی ئاسایشی دەریایی لە کەنداو، دەریای عوممان، دەریای سوور و بەشێک لە زەریای هیندی. بوونی ئەم بنکە سەربازییە گەورەیە وای کردووە بەحرەین ببێتە ئامانجێکی سەرەکی لە هەر رووبەڕووبوونەوەیەکی راستەوخۆی نێوان ئێران و ئەمریکا.

لە رووی بەرگریی ئاسمانییەوە، بەحرەین خاوەنی سیستەمێکی پێشکەوتووە بۆ بەرپەرچدانەوەی هێرشەکان، لەوانە:

- سیستەمی پاتریۆت (MIM-104 Patriot): کە سیستەمێکی بەرگریی مووشەکیی ئەمریکییە و توانای تێکشکاندنی مووشەکی بالیستیکی و فڕۆکەی هەیە.

- سیستەمی هۆک (MIM-23 Hawk): بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئامانجە ئاسمانییەکان لە مەودای مامناوەند.

- فڕۆکەی F-16: هێزی ئاسمانیی بەحرەین خاوەنی ژمارەیەکی بەرچاو لەم فڕۆکانەیە، رۆڵی کاریگەر دەبینن لە پاراستنی ئاسمانی وڵاتەکە.