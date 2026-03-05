حکوومەتی هەرێمی کوردستان: بەشێک نین لە پیلانی پڕچەککردنی هێزە کوردییەکان دژی ئێران

پێش 15 خولەک

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە، ئەو راپۆرتانەی باس لە پڕچەککردنی هێزە کوردییەکان بۆ ناو ئێران دەکەن، دوورن لە راستییەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی ئاداری 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا هەموو ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە گوایە هەرێمی کوردستان بەشێک بێت لە پلانێک بۆ پڕچەککردن و ناردنەوەی هێزە کوردییە ئۆپۆزسیۆنەکان بۆ ناو خاکی ئێران و رایگەیاند، ئەو جۆرە راپۆرتانە "بە مەبەست" بڵاودەکرێنەوە.

پێشەوا هەورامانی جەختی کردەوە، حکوومەت و پارتە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بەشێک نین لە هیچ هەڵمەتێک بۆ فراوانکردنی شەڕ و ئاڵۆزییەکان لە ناوچەکەدا.

سەبارەت بە هەڵوێستی هەرێمی کوردستان لەسەر دۆخی ناوچەکە، گوتەبێژی حکوومەت روونی کردەوە، "بەپێچەوانەوە ئێمە داوای ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکە دەکەین".

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکات کە رۆژانە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و بە "هێرشی ترسنۆکانە" وەسفیان دەکات.

هەورامانی داوا لە حکوومەتی فیدراڵ و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەکات، پەلامارەکانی سەر هەرێمی کوردستان رابگرن و کار بۆ پاراستنی خاک و خەڵکی هەرێمی کوردستان و ناوچەکە بکەن.

دەقی راگەیەنراوەکەی گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان:

ئەو راپۆرتانەی باسی رۆڵی هەرێمی کوردستان دەکەن گوایە ئێمە بەشێکین لە پیلانێک بۆ پڕچەککردن و ناردنی پارتە کوردییە ئۆپۆزسیۆنەکان بۆ ناو خاکی ئێران، بەتەواوی ناڕاستن و رەتیان دەکەینەوە و بە مەبەست بڵاودەکرێنەوە.

لە هەمان کاتدا، حکوومەتی هەرێم و پارتە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بەشێک نین لە هیچ هەڵمەتێک بۆ فراوانکردنی شەڕ و ئاڵۆزییەکان لە ناوچەکەدا.

بە پێچەوانەوە، ئێمە داوای ئاشتی و سەقامگیریی ناوچەکە دەکەین. هێرشە ترسنۆکانەکانی سەر هەرێمی کوردستان بە تەواوی شەرمەزار دەکەین و داوا لە حکوومەتی فیدراڵ و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەکەین پەلامارەکانی سەر هەرێمی کوردستان رابگرن و خاک و خەڵکەکەمان و ناوچەکە بپارێزن.

پێشەوا هەورامانی

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان