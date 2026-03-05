ئەوروپا و وڵاتانی کەنداو جەخت لە مافی بەرگری لەخۆکردن دەکەنەوە

پێش 57 خولەک

یەکێتی ئەوروپا و ئەنجوومەنی هاریکاری وڵاتانی کەنداو، داوای پەیڕەوکردنی زمانی دیالۆگ و دیپلۆماسییان کرد بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، هاوکات جەختیان لەوەش کردەوە، وڵاتانی کەنداو مافی تەواوی خۆیانە بەرگری لە خۆیان بکەن لە بەرانبەر هێرشەکانی ئێران.

پێنجشەممە 5ـی ئاداری 2026، یەکێتی ئەوروپا و ئەنجوومەنی هاریکاری وڵاتانی کەنداو، داوای پەیڕەوکردنی زمانی دیالۆگ و دیپلۆماسییان کرد بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەم هەڵوێستە لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا هات کە دوای کۆبوونەوەیەکی وەزیرانی دەرەوەی هەردوولا لە رێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە بڵاوکرایەوە، لە بەیاننامەکەدا هاتووە،"وەزیرەکان پابەندبوونی خۆیان بە سەقامگیری ناوچەکە دووپاتکردەوە و داوای پاراستنی مەدەنییەکان و رێزگرتنی تەواویان لە یاسا نێودەوڵەتییەکان کرد."

هەر لە بەیاننامە هاوبەشەکەدا ئاماژە بەوە کراوە،"وەزیرەکان جارێکی دیکە پابەندیی نەگۆڕی خۆیان بە دیالۆگ و دیپلۆماسی بۆ چارەسەری قەیرانەکان نیشانداوە و رێککەوتن لەسەر ئەنجامدانی هەوڵی دیپلۆماسی هاوبەش بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی هەمیشەیی بە مەبەستی رێگریکردن لە ئێران بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەکی ئەتۆمی."

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا هاتووە، "ئامانجی ئەم هەوڵانە بۆ ئەوەیە لە کۆتاییدا دەرفەت بۆ گەلی ئێران بڕەخسێت کە خۆیان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن."

ئەم هەوڵەی یەکێتی ئەوروپا و ئەنجوومەنی هاریکاری وڵاتانی کەنداو لە کاتێکدایە، جەنگی نێوان ئێران، ئیسرائیل و ئەمریکا نزیک دەبێتەوە لە هەفتەیەک، هاوکات لە وەڵامی هێرسەکانی ئیسرائیل و ئەمریکادا، ئێران چەندین ناوچەی لە وڵاتانی دراوسێی بۆردومان کردووە و دەیان کەس بە هۆی هێرشەکانی ئێرانەوە بوونەتە قوربانی.