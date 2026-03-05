حکومەتی هەرێم بە رێگای زەمینی ئەو هاووڵاتیانە دەگەڕێنێتەوە کە لە ئیمارات گیریان خواردووە

پێش کاتژمێرێک

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان، ئاگادارییەکی بەپەلەی بۆ ئەو هاووڵاتیانە بڵاوکردەوە کە بەهۆی بارودۆخی نائاسایی ئێستای ناوچەکە لە وڵاتی ئیمارات گیریان خواردووە و رێگەیەکی نوێی بۆ گەڕانەوەیان ئاشکرا کرد.

پێنجشەممە 5ـی ئاداری 2026، فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان، ئاگادارییەکی بڵاوکردەوە، رایگەیاند، دوای هەوڵە بەردەوامەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عێراق، شانشینی سعوودیە رەزامەندی نیشانداوە بە کردنەوەی سنوورەکانی بەڕووی ئەو هاووڵاتییانەدا کە دەیانەوێت لە رێگەی وشکانییەوە بگەڕێنەوە، بەبێ ئەوەی پێویستیان بە ڤیزای پێشوەختە هەبێت.

لە ئاگادارییەکەدا رێڕەوی گەڕانەوەکە بۆ هاووڵاتییان روونکراوەتەوە و هاتووە: "ئەو کەسانەی لە ئیماراتن دەتوانن راستەوخۆ بەرەو سعوودیە بڕۆن و لە خاڵی سنووری (البطحاء) ڤیزا وەربگرن، پاشان لە رێگەی دەروازەی سنووری (عەرعەر)ەوە بێنەوە ناو خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان."

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە داوا لەو هاووڵاتیانە دەکات کە ئارەزووی گەڕانەوەیان هەیە، سوود لەم دەرفەت و ئاسانکارییە وەربگرن بۆ ئەوەی بە سەلامەتی بگەنەوە ناو خێزانەکانیان.