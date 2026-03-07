هەولێر سیستەمی دابەشکردنی غاز دەکاتە ئەلیکترۆنی

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر، لە هەنگاوێکی نوێدا بۆ ڕێکخستنەوەی بازاڕ و ڕێگریکردن لە قەیران، بڕیاریدا دابەشکردنی غازی ماڵان لە رێگەی سیستەمی ئەلیکترۆنییەوە ئەنجام بدات و لە سبەینێوە پڕۆسەکە دەستپێدەکات.

شەممە 7ـی ئاداری 2026، سالار محەممەد، لێپرسراوی پشکنینی نەوت و کانزاکان بە کوردستان 24ی راگەیاند، لە سبەی یەکشەممەوە تا کۆتایی هەفتە، شێوازی دابەشکردنی غاز گۆڕانکاری بەسەردا دێت. بەپێی سیستەمە نوێیەکە، بریکارە فەرمییەکانی غاز لە رێگەی سیستەمێکی دیجیتاڵ و ئامێری گەڕۆکەوە لە کۆڵانەکاندا غاز بەسەر هاووڵاتییاندا دابەش دەکەن.

لەبارەی میکانیزمی وەرگرتنی غازەکە، بەرپرسەکەی نەوت و کانزاکان روونی کردەوە کە پشت بەو کارتە دەبەسترێت کە پێشتر لە رێگەی بریکارەکانی خۆراکەوە بۆ وەرگرتنی نەوت بە هاووڵاتییان دراوە. واتە هاووڵاتییان دەبێت ئەو کارتەیان پێبێت بۆ وەرگرتنی غاز.

بەگوێرەی رینماییە نوێیەکان بۆ قۆناغی ئێستا، هەر خێزانێک لە مانگێکدا مافی وەرگرتنی 2 بۆ 3 بوتڵ غازی هەیە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ئامانجی لەم هەنگاوە نوێیە بۆ چەند خاڵێک گەڕاندەوە، لەوانە دابەشکردنی غاز بەشێوەی یەکسان بەسەر هەموو ماڵێکدا، رێگریکردن لە قۆرخکاری و بازاڕڕەشی و بنبڕکردنی کێشەی کەمی غاز لە بازاڕەکاندا.